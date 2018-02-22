Malatya’nın 2023 Tahmini Nüfusu..

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya nüfusunun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılında 819 bin 536 kişiye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2023 yılında ülkedeki nüfus oranlarına yer verilirken , en fazla nüfusu artacak ilk 10 il ile nüfusu en fazla düşmesi beklenen 10 ile açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 yılında Türkiye nüfusunun 86 907 367 kişiye ulaşacağı öngörülmektedir. 2023 yılında 68 ilin nüfusunun 2017 yılı nüfusuna göre artması, 13 ilin nüfusunun 2017 yılı nüfusuna göre azalması beklenmektedir. En büyük azalışın %8,1ile Ardahan ilinde olması beklenmektedir. Ardahan’dan sonra sırasıyla %7,6 azalışla Yozgat, %6,3 azalış ile Kars ve %6,0 azalış ile Tunceli illerinin gelmesi beklenmektedir. 2023 yılında 2017 yılına göre nüfusu en fazla artacak ilin %22,7 artışla Yalova olması beklenmektedir. Yalova’dan sonra sırasıyla % 21,3 artışla Tekirdağ, %17,7 artışla Kocaeli ve %14,1 artışla ile Şanlıurfa illerinin gelmesi beklenmektedir.

2023 yılında Malatya nüfusunun ise 2017 yılına göre %4,2 artarak 819 536 kişiye ulaşacağı öngörülmektedir. 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 786 676 kişi ile nüfus bakımından 27. sırada yer alan Malatya’nın 2023 yılında 28. sırada yer alacağı tahmin edilmektedir.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com