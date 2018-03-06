Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor. ‘Şehit Özel Harekat Polisi Erhan Konuk’ adı verilen ve 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye basıldı. Hakkari merkezli Ankara, Malatya ve Van’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 58.81 gram esrar, 14.47 gram metamfetamin, 2.2 gram eroin, 59 uyuşturucu hap ve 20.70 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Hakkari Adliyesine getirildi. Şüphelilerin sorularının devam ettiği belirtildi.

(iha)