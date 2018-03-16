Malatya’da ‘Çiftlik Bank’ Operasyonu
Sakarya’nın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 7 ilde 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya merkezli olarak İzmir, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Malatya ve Balıkesir’de 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda konuyla ilgili yeni gözaltıların olduğu öğrenildi.
(İha)
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