“Malatya’nın Geleceğini İnşa Etmek Zorundayız”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın büyükşehir olması ile birlikte yerel kalkınmanın önünün açıldığını ifade ederek, “Malatya’nın yerel kalkınmasının büyükşehir ile birlikte önü açılmış oldu. Yeniden bir yerel başlangıç oldu. Buna da iyi başlamak gerekiyordu. Sahadaki yapılanmalar olsun, belediyelerimizin, ilçelerimizin sağlıklı, uzun vadeli planlamaları ile, idari yapılanmalar olsun çok çok önemliydi. Bu vesile ile de bu tür binalarımız da kalıcı, onlarca yıl, yüzlerce yıl bu şehirde kalacak kalıcı binalar. Dolayısıyla hem bina anlamında olsun, fiziki yapılanma anlamında olsun, araç gereç parkı anlamında olsun, teknik ve idari yönetici kadrolar olsun bunlar yerele hizmet verecek, aslında Malatya’yı kalkındıracak, Malatya’yı geliştirecek ve Malatya’yı geleceğe taşıyacak, şehrin gelişmesine ve kalkınmasına yön verecek arkadaşlarımız. Dolayısıyla ilk dönem içerisinde Battalgazi Belediyemiz bu idari ve fiziki yapılandırmasını bu şekilde tamamlamış oldu. Bir yandan hizmetler devam ediyor. Bir yandan idari yapılanma devam ediyor. Tabi bizler de belediyelerimiz ile hep birlikte Malatya’yı daha iyi noktalara nasıl taşıyabiliriz, bütün kurumlarımız ile diyalog içinde Malatya’nın geleceğini inşa etmek zorundayız. Sürdürebilir bir kenti kurmak zorundayız. Dolayısıyla kısa vadeli, uzun vadeli, orta vadeli stratejik planlarımız ile Malatya büyükşehirden sonra hizmet alma kapasitesi daha çok çoğaldı. Ve bu kırsala kadar yayıldı, bir avantajda bu. Birde bütüncül bakma fırsatı ortaya çıkmış oldu. Yola devam edeceğiz hizmet olarak. Bu senede yoğun bir tempo ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Tekrar Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel eseri Malatya’ya kazandırdı” diye konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı burada görmekten ve ağırlamaktan dolayı memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Tabi Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi bu bina inşaat sürecinde de Belediye Başkanımız ile de birkaç defa gezdik. Kendi görüş ve düşüncelerini bize aktardı. Daha sonra biz taşındıktan sonrada başkanımız birkaç defa ziyaret etti. Bugün özel olarak tekrar hayırlı olsun inceliğinde bulunmuşlardır. Ben bu inceliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir olmamız hasabiyle iki metropol ilçe olması, büyükşehir çatısı altında, altyapı ve çevre düzenlemesi ve belediyecilik hizmetlerinin yürütülmesi noktasında yoğun bir temas ve çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmaları yürütürken de Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, diğer metropol ilçe belediye başkanımız Hacı Uğur Polat olsun, hakikaten yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ayrıca birbirimizle istişare içinde çalışmalarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Malatya’daki belediyecilik hizmetleri genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman, hakikaten Türkiye’de örnek alınacak belediye hizmetlerinin yapıldığını görmekteyiz. Bir taraftan alt yapı ve yönetim organizasyonu ile ilgili fiziki yapıyı tamamlarken, diğer tarafta da sahada bizden hizmet bekleyen gerek kırsaldaki mahallelerimiz olsun, gerek merkezdeki mahallelerimiz olsun, onları da çok hızlı bir şekilde AYKOME’nin koordinasyonu çerçevesi içinde altyapı bittikten sonra ilgili belediye birimleri de devreye girerek Malatya’nın çağdaş, modern bir şehir hüviyetine girme açısında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burada ki birlik ve beraberlik, uyum içinde çalışmamız, bu çalışmaların hem bereket konusunda artırımı açısından, hem de hizmetlerin daha süratli bir şekilde vatandaşımıza ve hemşerilerimize ulaşması konusunda önemli bir mesafe katediyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdiye kadar hep yanımızda olmuştur ve destek olmuştur” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaret sonrası Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin görsellerini yerinde inceledi.
Bülten- malatyahaber.com
Gelecek için, sağlık için, psikolojik ve sosyolojik yaşam için lütfen beton bina yerine YEŞİL ALANLARA daha fazla önem veriniz.
Kendi geleceğinizi inşaa etiniz tebrik ediyorum
Bu nasıl bir anlayış Zorunluluk değil bu göreviniz Ahmet Başkan
Malatya BB Ahmet Çakır “Malatya’nın geleceğini inşa etmek zorundayız. ” demiş çok ayıp etmiş insanların aslı görevleri ne zamandan beri zorunluluk oldu. Ayrıca “Sürdürebilir bir kenti” ne demek bu nasıl bir ifade bunun doğrusu yaşanabilir bir kenttir.
Tabi inşa edersin fakir fukaranın suyuna ulaşımına zamlarla cebinden çıkan neyki Ahmet bey sanki cebinden ödüyorsun
Malatyada gorev uapan belediye başkanları gitsin kahramanmaraş belediyelerine bir baksın belediyecilik nasıl yapılır öğrensinler bir tane inssnların gidebilecegi temiz düzenli mesire alanı yok orduzu pislik icinde insanlara bina yaparak sosyal yaşantı saglayamasın baskan sen bir civar illeri gez malatyada mahalle aralarında belediyeye ait irili ufaklı arsalar ot ve pislik içinde lutfen bir bakın sadece halının üstüne bakıyorsunuz maraş sizden sonra büyüksehir oldu plajından kayak merkezine mesire alanlarından bisiklet yollarına kavşak ve yollarına bir bakın
Hocam emin ol her yer aynı pislik içinde sosyal alanları belediye temizleyemez insan temiz tutmadıktan sonra hiç bir çalışma bi işe yaramaz bence
Kurucaova mahallesi 20 yıl geriye gitti.
Bu yerel kalkınmayı niye eski beldelerde göremiyoruz. Eski beldeler gün geçtikçe geriye gidiyor. Yani hizmet sıfır.
Şevket
Sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin gürkan beye sormak istiyorum beydagi mah kentsel dönüşüm projesinin son durumunu sormak istiyorum ve soruyorum mahalle sakinleri arasında adil olduğunuza inaniyormusunuz içiniz rahatmi saygılarımla
selahattin başkan, söz vermiş olduğun hürriyet parkından battalgazi belediyesi binasına kadar uzanan alanı yeşil alan yapmazsan sana inancımız kalmaz. ( kız lisesini taşıdığın gibi şkö ve nene hatun ana okulunu başka yere taşımalısın bir tek kapalı yüzme havuzu kalmalı) ben olsam yeşil kuşak projesini büyük şehir binasının dünyaca ünlü mimarı ahmet vefik alp’e çizdirirdim.