“Malatya’nın Kayısısına Ne Vereceksin, Diye Sorsunlar”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Malatya’nın konularına değindikten sonra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, Ankara’da bir açılış töreninde Abdülhamit dönemi ile AKP dönemi arasında kalan dönemde bir duraklama dönemine girildiğini, Erdoğan ile birlikte bu dönemden çıkıldığını savunmasını sert sözlerle eleştirdi.

“BOŞA GELMESİN BAKAN, SORUN..”

Ağbaba, devam eden Tarım Fuarı ile ilgili hayırlı olsun dileğinde bulunup Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da etkinliklere katılacak olmasıyla ilgili olarak da şunları ifade etti:

“Yarın (Cumartesi günü) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Malatya’ya gelecek. Basın mensuplarına da, Malatyalılara da söylüyorum. Ev sahipliğini iyi yapsınlar ama ne söylediklerini dinlesinler. Örneğin bu dönemde fındık ile ilgili bir karar alındı. Fındık desteklenecek. Bakana sorsunlar kayısı için alan bazlı destek vermeyi düşünüyor musunuz. Ayrıca Malatya’nın geçtiğimiz hafta kayısıda yaşanan don nedeniyle desteklenecek mi sorulsun. Boşa gelmesin bakan. Ayrıca Malatya’da 300 koyun projesinden kaç aile faydalandı onu sorsunlar. Ayrıca çiftçi borçlarının ne durumda olduğunu sorsunlar. Bir şey daha sorsunlar. Yaz yaklaşıyor sulama suyu konusu ne oldu. Ne yaptılar, Malatya’nın kayısısına ne vereceksin Malatya’nın ürünlerine ne vereceksin diye sorsunlar. Birde Doğanşehirlilere,Kurucaovalılara, Adıyamanlılara sesleniyorum. Bu tütün ne olacak diye sorsunlar burada. Malatyanın kayısı sorunu var, kuzey çevre yolu sorunu var. Tam bir muamma. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bakan başka bir şey söylüyor, Bölge Müdürü başka bir şey söylüyor. Ulaştırma Bakanı başka bir şey söylüyor, herkes farklı bir tarih açıklıyor. Bunu da Malatyalıların taktirine bırakıyoruz.”

“İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR DERSENİZ”

Ağbaba basın toplantısında yaptığı konuşmada; “TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a İsmail Ağa diye seslenerek “İsmail Ağa, her fırsatta Cumhuriyetle, onun değerleriyle mücadele ediyor. İsmail Karaman’ın geçmişini hatırlatmak isterim. Solcular, antiemperyalistler 6. filoyu Türkiye’den kovarken, yurtsever gençler Türkiye’nin tam bağımsızlığını savunurken o gençlere kurşun sıkılmasının önünü açıyordu. ‘İsmail Kahraman kimdir’ derseniz; İsmail Kahraman, Sevr Anlaşmasını imzalayan kafanın ta kendisidir.” şeklinde konuştu.

“İSLAM İSRAFIN HARAM OLDUĞUNU SÖYLÜYOR, İSMAİL AĞA 5 MİLYONLUK ARACA BİNİYOR”

İslam’da israfın haram olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Kahraman, makam odasına 100 bin liralık halı seriyorsun. 5 milyon liraya araçla geziyorsun. Korumalarına 3 milyon liraya zırhlı araç alıyorsun Fakir fukara AKP’ye oy veren insanlar açlıktan ölürken, çocuğuna bir kalem alamazken, bir ayakkabı alamazken İsmail Ağa 100 bin liralık halıya ayağını basıyor” dedi

“45 GÜNDÜR ŞEKER FABRİKALARINI GEZİYORUZ”

Yüzlerce fabrikayı sattılar halen cumhuriyetin hem değerleriyle hem de kurumlarıyla mücadele ediyorlar” diyerek konuşmasını sürdüren Ağbaba, “45-50 gündür CHP olarak ‘Şeker Fabrikaları satılmasın’ diye, ‘şeker vatandır’ diye geziyoruz. Şeker Fabrikası’nın ihalesini alan kişilerden biri Yeni Kapı Mitingi’ne katılıp ‘Türkiye 5’ten büyüktür’ demiş. Bu söylemi daha önce duydunuz mu? Sadece Tayyip Erdoğan demiyor. Açılışta inek çiftliği kuran tosuncuk da söylüyor. Tosuncuk ne diyor? ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyor.” şeklinde konuştu.

Ağbaba, ““Şeker Fabrikalarıyla ilgili mücadelemizi biliyorsunuz. CHP 45 gün boyunca Genel Başkanımızın verdiği talimatla benim de başkanlığında bulunduğum bir komisyonda Türkiye’nin bütün şeker fabrikalarını gezdik. Övünerek söylemek isteriz ki yapılan anketlerde gördük ki halkın yüzde 82’si şeker fabrikalarının satışına karşı. Sonuç ne oldu diyorlar ya satıldı diyorlar ya. Ama vicdanlarda mahkum oldular. Bilin ki hiçbir siyasi partinin yetkilisi çıkıp da ‘Şeker farikaları satılabilir’ diyemiyor. Malatya’daki milletvekilleri gelsin ‘Şeker fabrikaları satılır’ desin. Türkiye’nin değerleri satılıyor. Bazılarından çıt çıkmıyor. Şeker Fabrikası önemli ve sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Ne yapacağız, 2019’da, alıcılar da duysun 2019’da bunları kamulaştıracağız. Alanlarda, satanlarda duysun bunu kamulaştırıp gerçek sahiplerine iade edeceğiz.” dedi.

“BİZ KUVAYİ MİLLİYECİLERİN TORUNLARIYIZ”

Hükümetin OHAL döneminde siyasetçilerin nerede konuşacağına, ne kadar konuşacağına, hangi dozda muhalefet yapacağına karar vermeye çalıştığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Bir taraftan dokunulmazlığı kaldırıp cezaevine tehdit etmekle, bir taraftan hiç olmadığı kadar aşırı maddi tazminat davaları açarak mecliste söz hakkımızı kısarak muhalefete ayar vermeye çalışıyorlar.CHP’nin Genel Başkanını fezlekelerle, parayla, tehditleriniz hava civadır. Bir kez daha söylüyoruz; CHP Genel Başkanının kılına dokunanlara Dünya’yı dar ederiz. Biz 12 Eylül’de çıkmış Kenan Evren’e meydan okumuş Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz emperyalizme meydan okumuş, 7 düvele teslim olmamış Kuvayı Milliyecilerin torunuyuz” diye konuştu.

‘REŞAT PETEK TESCİLLİDİR’

Ağbaba, AKP Burdur Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in Samanyolu Televizyonu’nda İlker Başbuğ’a Mustafa Balbay’a,Fatih Hilmioğlu’na, Tuncay Özkan’a terörist derken, kendisinin Silivri’deki mahkeme başkanlarına meydan okuduğunu belirtti. Veli Ağbaba, “Kimin FETÖ’cü olup olmayacağına şahitlerle karar verelim. Veli Ağbaba’mı FETÖ’cü Reşat Petek’mi? Gel Mustafa Balbay’la yüzleş. Ben ömrümde ‘Fethullah hoca hazretlerine haksızlık yapılıyor’ demedim. Reşat Petek’e buradan sesleniyorum; Senin beraber program yaptığın adamlar birlikte Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davasında hasret cellatlığı yaptığın adamlar şuanda Silivri cezaevinde zindanlarında yatıyor. Hatırlayın bu AKP milletvekilleri Veli Ağbaba ‘darbecidir’ diyordu.2011-2012 ne yapıyordu ? Veli Ağbaba Silivri’de? Cezaevlerinde barikatları yıkıyordu. Hakkımda fezleke var bunlarla ilgili hakimler tarafından, FETÖ’cü hakimler tarafından. Ne yapıyordu? O hakimlere mahkeme salonunda meydan okuyordu. Ben haklıyım Reşat Petek. Özür dileyecek birisi varsa o da sensinz. Sen tescillisin” şeklinde konuştu.

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