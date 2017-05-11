Malatya’nın ‘Mutluluk’ Anketi Ters Köşe Yaptı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’da yaşayanların kente ilişkin memnuniyet ve mutluluk düzeyini ölçen bir anket yaptırdıklarını belirterek, anket sonucunda Malatya’da yaşıyor olmaktan mutsuz veya memnun olmayanların büyük çoğunlukla Fahri Kayahan bölgesi sakinleri olduğunu söyledi.

İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Programında ‘Konuk Öğretim Görevlisi’ olarak öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kent memnuniyetine ilişkin yaptırdıkları bir anketin sonucunu öğrencilerle paylaştı.

“İnsanlar yaşadıkları şehirle gurur duymalı”

Yerel yönetimlerin insan odaklı bir hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, insanların yaşadıkları şehirle gurur duyması ve o şehirde mutlu olmasını sağlayacak bir anlayışla hizmet verdiklerini söyledi. Bu kapsamda belirli aralıklarla kente ilişkin memnuniyet ve mutluluk düzeyini ölçen anketler yaptırdıklarını ifade eden Çakır, anket sonucunda Malatya’da yaşıyor olmaktan dolayı mutsuz olan veya memnun olmayanların büyük çoğunluğunun Fahri Kayahan bölgesi sakinleri olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Zaman zaman, halkın belediye hizmetleri ve kente ilişkin genel memnuniyet düzeyini belirlemeye yarayan anketler yaptırdıklarını ifade eden Başkan Ahmet Çakır, Söz konusu ankete ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Sizinle ilginç bir şey paylaşayım. Profesyonel bir şirketle Malatya’da memnuniyet / mutluluk anketi yaptırdık. Anket belediyemizin hizmetleri konusundaki memnuniyeti ölçme amaçlı değildi. Doğrudan Malatya’da yaşamak, bu şehirde ikamet etmek konusundaydı. Çok ilginç, Malatya’dan memnun olmayan, Malatya’da yaşamaktan mutlu olmayan, imkan olsa Malatya’dan gitmek istediklerini söyleyenlerin çoğunluğunun gelir düzeyi diğer bölgelere göre daha yüksek olan Fahri Kayahan bölgesinde yaşadığı tespit edildi. Daha sonra, Özalper Mahallesi geliyor. Ama Taştepe, Melekbaba Mahallelerinde Malatya’da olmaktan, Malatya’da yaşamaktan dolayı memnuniyet ve mutluluk yüzdesi çok daha yüksek. Bu bize şunu gösteriyor: Mutluluk, sadece maddi varlıkla, parayla pulla olmuyor” diye konuştu.

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Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com