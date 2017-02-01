Malatya’nın Ova Kararsızlığına Tepki..

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak Malatya’da hâlâ tarımsal ovaların, bazı belediyelerin itirazları yüzünden belirlenememiş olmasına Malatya Toprak Koruma Kurulu Üyesi Doç.Dr. Gündüz’den tepki geldi..

İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Gündüz, Malatya’nın tarımsal ova sınırlarının hala belirlenemediğini söyleyerek “Hükümetin, tarımın geleceği açısından hayati önem taşıyan bu projesine karşılık Malatya’nın hala tarımsal ova sınırlarını belirleme çalışmalarını tamamlamamış olması son derece üzüntü verici bir olaydır” dedi. Doç. Dr. Gündüz, ilgili ve yetkili kurumların bu konuda elini çabuk tutup bu yöndeki çalışmaları bir an önce bitirmesi gerektiğini söyledi.

Toprak Korumu Kurulu neden toplanmıyor?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başlatılan tarım arazilerinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 141 ova, koruma alanı ilan edilmiş, Malatya Toprak Koruma Kurulu çalışmalarını tamamlayamadığı için ovaları koruma altına alınan 49 il arasında yer almamıştı. Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği illerdeki ovalar koruma alanı olarak belirlendi.

Malatya açısından da büyük önem taşıyan bu proje kapsamında Toprak Koruma Kurulunun toplanarak ova sınırlarını belirlemesi ve Bakanlığa göndermesi gerekiyor. Çalışmalara geçtiğimiz yıl başlanmasına rağmen aradan geçen bunca zamanda Malatya’nın tarımsal ova sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların hangi aşamada olduğu, bu kararı verecek olan Toprak Koruma Kurulu’nun neden toplanamadığı merak ediliyor.

6 ovaya kim itiraz etti?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ‘Büyük Ova’ projesi kapsamında Malatya’daki tarımsal ova sınırlarını belirlemek amacıyla Toprak Koruma Kurulu’nun bugüne kadar iki kez toplandığı ve ilk toplantıda 6 adet ova alanının belirlendiği öğrenildi.

Ancak ilk toplantıda alınan karara bazı belediyelerin ‘Kentsel yerleşim alanı olarak planlandığı ve imara açılacağı’ gerekçesiyle itiraz ettiği iddia edilirken aynı zamanda Malatya Toprak Koruma Kurulu Üyesi olan Battalgazi MYO Müdürü Doç. Dr. Orhan Gündüz, ovaları koruma altına alınan 49 il arasında Malatya’nın yer almamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

“Hükümet kararlı bir adım attı, bunu iyi değerlendirmeliyiz”

Hükümetin, tarım alanlarının korunması için önemli bir adım attığını ve bu konudaki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Gündüz “Malatya’nın da bu konuda çalışmalarını tamamlaması ve bakanlığa göndermesi gerekiyor” dedi.

Toprak Koruma Kurulu’nun bugüne kadar iki kez toplandığını, ilk toplantıda ovaların sınırlarının belirlendiğini ancak gelen itirazlar üzerine alınan karardan vazgeçildiğini aktaran Gündüz, şunları söyledi:

“İlk toplantıda ovaların sınırlarının belirlediği bir karar alınmıştı. Neredeyse çalışmalar tamamlanmıştı. Ama daha sonra kurulun bazı üyelerinin bağlı olduğu kurumların itirazı olmuş. Toprak Koruma Kanunu’nun belirttiği hususlar dışında diğer kurumlarda bu konuda görüş almadan karar alındığı gerekçesiyle itiraz edilmiş. Toprak Koruma Kurulu bu itirazları değerlendirmiş ve kurulun birçok üyesi aynı kanaate vardığı için karar geri çekildi. Sonradan çeşitli bir takım nedenler öne sürülerek ertelendi.”

‘Birkaç kurum itiraz etti diye tarımsal geleceğimizi yok edemeyiz”

“Ovaların sınırlarının sorulacağı makamlar, öncelikle tarımın paydaşlarıdır” diyen Doç. Dr. Gündüz, “Elbette kamu yararı açısından Malatya’nın tarımsal geleceğini koruma açısından bizim tavrımız bellidir ve tarım arazilerinin korunması esastır. Birkaç kurum buna itiraz etti diye, biz Malatya tarımının önüne böyle bir engelle çıkamayız. Bunu bir şekilde bertaraf etmemiz lazım. Açıkçası, aldığımız, belirlediğimiz kararın geri çekilmesinden memnun değilim.Tarım ovalarımızın belirlenmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Karar aşamasında tarımı bilen, tarımın içinde yer alan, tarımsal paydaşların fikirlerinin esas alınması gerekiyor. Bugün hala Malatya’nın tarımsal ova sınırlarının belirlenmemiş olması bizim için üzüntü vericidir. En kısa sürede inşallah Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün sekretaryası doğrultusunda bu çalışmalar tamamlanır ve Malatya’nın ovaları belirlenerek koruma altına alınır” diye konuştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com