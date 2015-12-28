“Malatya’nın Patlayan Yıldızı..”

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Öznur Çalık, “400 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gidelim. Malatya’dan da 6’da 6 milletvekilini alalım” dedi.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve partililerle birlikte Hekimhan İlçesi’ne bağlı Kurşunlu Mahallesi’ni ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen, kendisine iletilen sorun ve istekleri dinleyen Çalık, yaşlılar ve çocuklara büyük ilgi gösterdi. Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Çalık, istekleri not aldırdı. Kurşunlu’nun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Çalık, “Seçimlerde Hekimhan bizim için tam bıçak sırtı bir yer. Ama bu bıçak sırtını bize döndürecek en önemli mekan Kurşunlu. Yüzde 90, 92 ve 93 oy verdiniz. Elinize sağlık” dedi.

Çalık, Yazıhan’dan Kurşunlu’ya giden yolun karayolları tarafından yapıldığını ve 35 kilometrelik yolun Kurşunlu’yu Malatya’ya yaklaştırdığını kaydederek, “Bu yolun özellikle Hekimhan-Kurşunlu-Malatya yolunun yapımında emeği olan 23. dönem milletvekilimiz olan Mehmet Şahin’e teşekkür ediyorum. Bizlere, onun başlattığı yolu bitirmek nasip oldu. Onlar başlattı, bizler bitirdik. Kurşunlulu hemşerilerimize feda olsun” diye konuştu. Çalık, ” Malatya’ya 2003 yılına kadar 36 kilometre bölünmüş yol yapılmışken 2002-2015 yılları arasında 289 km ilaveyle Malatya’nın toplam bölünmüş yol mesafesini 325 kilometreye çıkardık. Malatya’ya 2003 yılına kadar 36 kilometre bölünmüş yol yapılmışken 2002-2015 yılları arasında 289 km ilaveyle Malatya’nın toplam bölünmüş yol mesafesini 325 kilometreye çıkardık” diyerek, ulaşım anlamında önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

“AK PARTİ İKTİDARI’NIN TEMELİNDE YEREL YÖNETİM VARDIR”

AKP iktidarının temelinde yerel yönetimin olduğuna dikkat çeken Çalık, içme suyu sorunlarını KÖY-DES projeleri ile çözdüklerini, yolları çamurdan çıkarıp stabilize hale getirdiklerini ve asfaltlama çalışmalarına başlanacağını kaydetti. Çalık, sandığa gitmeyen seçmelerin sandığa gitmesi için vatandaşlardan ricada bulunarak, şunları söyledi: “Allah rızası için sandığa gitmeyen seçmenleri lütfen sandığa götürelim. Sandıkta mutlaka oylarını kullandıralım. Çünkü 7 Haziran 2015 çok önemli. 30 Mart 2014’te Hekimhan Belediyesi’ni kaybettik ama sizin vereceğiniz bir tane altın oy, hem oyunları bozacak hem de Hekimhan’ın rengini değiştirecek. Hekimhan’da AK Parti’yi birinci parti yapın. Kurşunlulu hemşerilerimden 7 Haziran 2015 için bunu mutlaka bekliyorum. Hekimhan merkezde dahil olmak üzere en az yüzde 50 AK Parti’ye oy istiyorum.”

“İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAPALIM”

Kurşunlu’da yapılan Çiğdem Festivali’ne katılacaklarını dile getiren Çalık, “14 Haziran 2015’te nasip olur Çiğdem Festivali’ni yaparsak şayet 2 bayramı bir arada yapalım istiyorum. O bayramın adı Allah nasip ederse, 400 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gidelim. Malatya’dan da 6’da 6 milletvekilini alalım, Çiğdem Festivali’nde çifte festival, çifte bayram yapalım” ifadelerini kullandı.

Çalık, Hekimhan’daki madenin sadece Malatya değil, Türkiye içinde önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Maden sadece Hekimhan için değil, Malatya ve Türkiye içinde önemli. Yaklaşık 70 yıllık demir rezervimizin olduğu bir memleketteyiz. Maden sektörü bu dönem Malatya’nın patlayan yıldızı ve en önemli sektörü olacak. Bu konuda Hekimhanlı da, Kurşunlu da kazanacak.”

“BÖLGEDE ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, bölgedeki ihtiyaçlarla ilgili vatandaşları dinlediklerini belirtti. Başkan Çakır, eksiklikleri sahada ve yerinde tespit ettiklerini kaydederek, “Farklı alanlardaki bütün sıkıntıların tespitlerini yaptık. Hekimhan’da yaptığımız toplantıda da muhtarlarımızla bir araya geldik, bölgenin sorunlarını aldık. Ekiplerimiz bölge taramasını yaptılar. Bölgedeki ihtiyaç ve sıkıntıların hepsinin tespiti yapıldı. Kurşunlu bizim çok önemli bir bölgemiz. Burada çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Bunun içinde altyapının yapılması gerekiyor. Biz, tespitleri yaptıktan sonra çalışmalara başladık” dedi.

-AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI-

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener daha sonra Hekimhan Kurşunlu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Çalık, merkezin açılışı sonrası İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener’den merkez hakkında bilgiler aldı.

“BASKI VE VESAYETLERLE DAİMA MÜCADELE ETTİK”

Darendelilerle bir araya gelen AKP Malatya Milletvekili Adayı Mustafa Şahin de, AKP’yi siyasi bir hareket olarak değil milletin hareketi olarak gördüklerini vurguladı. 2002 yılında iktidara gelmelerinin ardından devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarının altını çizen Mustafa Şahin, “2002’de iktidara gelmemizden 12 gün sonra Olağanüstü Hal uygulamasını kaldırdık. Siyaset üzerindeki baskı ve vesayetler ile daima mücadele ettik. Tüm bunları yaparken Türkiye’yi kalkındırmak adına önemli yatırımlar yaptık. Sadece Malatya’da kırsal kalkınmayı sağlamak adına bugüne kadar toplam yatırım tutarı 129,4 milyon olan 247 projeye 78,5 milyon hibe desteği sağladık” ifadelerine yer verdi.