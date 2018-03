“Malatya’nın Şöhretini Duyardık”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya’da sabah namazında Malatya’da gençlerle ve camii cemaatiyle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplumun kitap okumasını isteyerek, “Biz ne zaman okumaya önem verirsek o zaman daha huzurlu, mutlu bir toplum oluruz.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya’da tarihi Yeni Camii’nde 24 Mart Cumartesi günü Gençlerle Sabah Namazı Buluşması programını gerçekleştirdi. Sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ardından gençlerle ve cami cemaatiyle sohbet etti.

-“Çocuklarımızı yetiştirirken bunlara dikkat edeceğiz”

İslam’da çocuk yetiştirme konusunda aile hayatının çok önemli olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hayatlarına, konuşmalarına yalanı, gıybeti, dedikoduyu, tecessüsü hiç karıştırmadığını, hasedi, fesadı, diline hiç almadığı bir şekilde onları görüyor olarak büyüsünler. Öyle şekil kazanır. Gönül ister ki çocuklarımız annelerini babalarını yüzünden bir gülümseme, tebessüm olduğunu göre göre büyüsünler. Evde her zaman gergin, kavga hali, her zaman birbirleriyle münakaşa halini göre göre büyüyen çocuk gergin büyür. İleride her şeye kızar ve birden gergin bir hal alan şahsiyet alan bir hal kazanır. O yüzden çocuklarımızı yetiştirirken bunlara dikkat edeceğiz.” diye konuştu.

-“Çok farklı inançtan insanları bir arada yaşatmış bir medeniyetin çocuklarıyız”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Birlik ve beraberliğimizin toplumumuzda mutlu bir, mutlu insanların bir birini seven, bir birini sayan insanların olması o toplumun huzur içerisinde yaşamasını sağlar. Biz asırlar boyu çok farklı düşünceden, çok farklı inançtan insanları bir arada yaşatmış bir medeniyetin çocuklarıyız. Sadece farklı düşüncelerden, farklı mezheplerden değil, farklı inançlardan, bazen olmuş ki bir beldenin nüfusunun yarısı Müslüman, yarısı gayri Müslim, asırlar boyu böyle yaşadığımız zamanlar olmuş. Ve gayri Müslimler bizim ecdadımızın, bizim medeniyetimizin kurucularının mensuplarının çok adaletle yönetmiş olduğu o devrelerde huzur içerisinde yaşamışlardır.” dedi.

-“Fikir savaşları ve mezhep savaşları çıkartılmak isteniyor”

Müslümanlar arasında mezhepsel kavgaların çıkartılmaya çalışıldığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Özellikle Batı’da yaşanan din savaşları, mezhep savaşları, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan, birbirlerini öldürmesine sebep olan din savaşlarda son zamanlarda İslam beldelerinde de adete fikir savaşları, mezhep savaşları şekline dönüştürülmek isteniyor. Farklı anlayışta insanlar birbirlerine karşı kışkırtılarak adete birileri bundan menfaatleniyor. Ama Müslümanlar uyandık, Elhamdülillah bizim insanımız, birlikte yaşamanın dünyaya en güzel örneklerini göstermiş bizim insanımız, bu oyunlara gelmeyecek, bu planları kuranlar kendi kurmuş oldukları bu planlarda boğulacaklar İnşallah. Bunun en güzel örneğini biz yaşamışız. Farklı düşüncelerden, mezheplerden, meşreplerden insanlarla asırlar boyu komşuluk yapmışız, ona iyilik etmişiz. Nerede bir zülüm var, o zulmü önlemek için gitmiş, nerede bir açlık var, kıtlık var,. Açlığı, kıtlığı, susuzluğu ortadan kaldırmak için gitmiş, O ecdadımızın gitmiş olduğu yerlerde insanların inancına da bakmamışlar.” İfadelerini kaydetti.

-“Türkiye’nin kitap okuma ortalaması eksi 6’da”

Toplumun mutlu ve huzurlu olması için kitap okuması gerektiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, “Çünkü Türkiye ortalaması eksi 6’da. Bir kitap bile düşmüyor biliyormusunuz? Nüfusun çoğunluğu demek ki hiç kitap okumuyor. Bir kısmı yılda 1 kitap, bir kısmı yılda 2 kitap, ama bazı ülkeler var 30 kitap düşüyor, ortalama kişi başına 30 kitap okuyan ülkeler var dünyada. Biz ne zaman okumaya önem verirsek o zaman daha huzurlu, mutlu bir toplum oluruz. Çok zengin, efendim mal mülk sahibi oluruz demiyorum bakınız, belki Allah onları da nasip eder, ama huzurlu ve mutlu bir toplum olacağımızı çok açıkça buradan ifade etmek istiyorum. Bilgili insan birbirine karşı daha anlayışlı insan demektir. Çünkü bilgisi arttıkça birbirine karşı anlayışla hareket etmesi de artıyor. İyi bir okuma planlaması yapmamız lazım. 10 günde bir kitap, bir ayda bir kitap… Bu alışkanlığı kazandığımız zaman bizi okumaktan, düşünmekten, sohbetten uzaklaştıran o engeller ortadan kalkmış olur ve Cenab-ı Hak’kın bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur-an’ı Kerim’i daha iyi anlarız. Bütün kitaplar esas kitabı Allah’ın kitabını daha iyi anlamak için okunur.” diye konuştu.

-“Malatya’nın kitap okuma şöhretini duyardık”

Malatya’nın okuma konusunda geçmişten gelen bir şöhreti olduğunu bildiğini söyleyen Prof. Dr. Erbaş; “Malatya bu noktada iyi, İnsanların, ilgili insanların, okumaya önem veren insanların yaşadığı bir bölge, biz eskiden beri şöhretini duyarız. İnsanların üç,beş, on kişi bir araya gelip okumalar yaptığını, çeşitli kitap okumaları, çeşitli konularda istişareler yaptığı, ta eskiden beri böyle duyardık. İnşallah o şöhretini devam ettirsin Malatya. İlim adamlarıyla meşhur olan bir beldenin çocukları, burada yaşayan insanlar geçmişine layık olarak onlar gibi bilgiye, ilme önem vermeleri gerekir. Bu yüzden diyorum, iyi bir okuma planlaması yapmamız lazım.” ifadelerini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sohbetinin ardından cemaatle ve çocuklarla selamlaşıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com