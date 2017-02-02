“Malatya’nın Sorunlarını Masaya Yatıralım”

Ortak Değer Malatya Derneği, Malatya’nın sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda basın mensuplarıyla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Malatya’da yapılan çalışmaların yanı sıra yapılması gerekenler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Malatya’nın dünü ve bugünü arasında köprü vazifesi görerek, Malatya’nın değerlerine sahip çıkmayı amaçlayan ve bu yönde faaliyetler düzenleyen Ortak Değer Malatya Derneği, Ramada Altın Kayısı Otel’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Malatya’da yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenlerin ele alındığı istişare toplantısında, basın mensupları Malatya için önemli tespitlerini aktardı.

Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, Ortak Değer Malatya Derneği olarak bugüne kadar yaptıkları faaliyetler ve bundan sonra yapacakları faaliyetlerle ilgili basınla istişare yapmak istediklerini kaydetti.

Kılıç, istişare toplantısından çıkacak sonuçları çok önemsediklerini belirterek, “Programdan çıkacak sonuçlarda arzumuz şudur ki, gerçekten Malatya’nın sorunlarını samimi bir şekilde masaya yatıralım. Biz dernek olarak bir nevi Malatya’ya hesap verecek konumdayız. Samimi bir şekilde fikirlerimizi dile getirip, toplantı sonunda Malatya’da yapılan projeler, Malatya’ya yapacağımız bizim ve bizimle birlikte yapılacak etkinliklerle ilgili sonuçlar çıkartmaktır” dedi.

Basın mensuplarının yakın tarihte bir sınav verdiğini dile getiren Kılıç, şunları söyledi:

“Gördük ki basınımız görevini yaparsa, bir ülkenin kaderini bile değiştirebiliyormuş. Bunu hepimiz yaşadık. Malum 15 Temmuz sürecinde bunu yaşadık. Hakikaten ben buna samimiyetimle inanıyorum, basın bir ülkenin, ilin gelişiminde ciddi bir pay sahibidir. Basın temsilcilerinin hepsinin görevlerini bu bilinçle yaptıklarına inanıyorum. Bunun içinde yerel ve ulusal basınımızın hepsine teşekkür ediyorum.”

Kılıç, Malatya’ya yeni yapılan stat ile ilgili bir kamuoyu oluşturduklarına dikkat çekerek, “Stadın ismiyle ilgili bir basın açıklaması yaptık. Başta sayın bakanımız (Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci) olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Stadın isminin değişmesiyle ilgili bir karar alındı. Bundan sonraki tek temennimiz gerçekten Malatya’ya yakışacak, Malatya’yı temsil edecek, milli ve manevi değeri olan bir ismin verilmesi arzusundayız. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dernek olarak yaptıkları toplantılarda alınan kararlarla ilgili de bilgi veren Kılıç, “Sivil havaalanı yapılması gerçekten Malatya’ya şart. Bunu biz ve başka sivil toplum kuruluşları da ifade ettiler. Malatyalılar olarak ciddi bir mağduriyet yaşadık. Bu konuda başta başbakanımız ve bakanımız olmak üzere ciddi bir şekilde adım atılmalı ve faaliyete geçmelidir. Hızlı tren meselesi var, bunun da Malatya’ya çok ciddi katkısı olacaktır. Özellikle ticaret erbapları başta olmak üzere tabi ki zaman günümüzde çok önemli, bu noktada hızlı trenin faaliyete geçmesini çok önemsiyoruz. Akçadağ’da yarış atları yetiştiriyoruz. Gerçekten kaliteli yarış atları yetiştirip buradan İstanbul’a gönderiyoruz. Ciddi bir geliri var. Kardeş şehrimiz Elazığ’da bir hipodrom var, biz Malatya’ya da istiyoruz. Engelli çocuklarımızın terapisi için at biniciliğinin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz, bu da çok önemli bir proje diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kılıç, ABD’de havalimanında 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takılmasını da sert bir dille eleştirerek, şunları söyledi:

“5 yaşındaki çocuğumuza kim olduğu, nereli olduğu önemli değil, kelepçe takılmak suretiyle ciddi bir trajedi, insanlık suçu yaşandı. Fakat ne acıdır ki Amerika, Avrupa sürekli bize insanlık dersi veriyor ama burada bir insanlık suçu işlenmiştir. Bu olayı şiddetle, nefretle kınıyorum.”

İstişare toplantısında daha sonra basın mensupları Malatya’da yapılması gerekenler ve sorunlarla ilgili düşüncelerini aktardı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com