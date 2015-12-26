Malatya’nın Valileri Buluşuyor

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC)’nin “Büyük Buluşma” adıyla Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinliğe davetli eski Valiler de Malatya’da.. Eski Valilerden ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım’ın Perşembe günü Malatya’ya gelmesinin ardından, Cuma günü de eski Valilerden Saffet Arıkan Bedük ve Osman Derya Kadıoğlu kente geldiler. Eski Valilerden Kutlu Aktaş ve Atilla Vural’ın da, gece uçakla Malatya’ya gelecekleri bildirildi.

ESKİ MAKAMA, SON VALİYE ZİYARET..

Eski Valilerden Mustafa Yıldırım, Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz’ü daha önce ziyaret ederken, Cuma günü gelen

Saffet Arıkan Bedük ve Osman Derya Kadıoğlu, birlikte Vali Halil İbrahim Daşöz’ü ziyaret ettiler.

Saffet Arıkan Bedük, “Duygulandık. Bir kere Türk milletinde var olan kadirşinaslık ve vefanın en iyi örneği teşkil ediliyor. Son derece mutluyum” dedi.

Malatya Valiliği görevini 20 Ocak’da devreden Osman Derya Kadıoğlu ise, “Malatyalı dost ve hemşehrilerimizle tekrar bir arada bulunmanın sevincini yaşıyorum” dedi.

Ziyarett bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nazmi Bilgin, Malatya’da, Türkiye’de ilk defa böylesine güzel ve örnek bir programını yapıldığını söyledi.

Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz ise, böylesi bir organizasyonun vefa adına çok önemli olduğunu ifade etti.

Bedük, daha sonra Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret etti.

Programa davetli eski Valilerden Aktaş ve Vural’ın gece uçakla Malatya’ya gelecekleri belirtilirken, halen İzmir Valisi olan Oğuz Kağan Köksal ve Konya Valisi Atilla Osmançelebioğlu’nun, programlarının yoğunluğu nedeniyle Malatya’daki organizasyona katılamayacaklarını bildirdikleri kaydedildi.

BELEDİYEYİ ZİYARET..

Malatya Belediyesinin de proje ortaklığı ile Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen Malatya İçin Büyük Buluşma konulu panele konuşmacı olarak davet edilen Malatya Eski Valileri Saffet Arıkan Bedük, Osman Derya Kadıoğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nazmi Bilgin ve Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Daire Başkanı Osman Üntürk, Malatya Belediye Başkanı Cemal Akını ziyaret ettiler.

Ziyarette, Malatya Eski Valisi Saffet Arıkan Bedük, Malatyada görev yapmış valilerin ve Malatyalı gazetecilerin katılımı ile düzenlenen organizasyonun Türkiyeye örnek olacak bir çalışma olduğunu söyledi. Bedük, Malatya Belediyesinin böyle bir organizasyona destek vermesinin de memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Malatyaya hizmet etmiş eski valilerin hatırlanmasının ve Malatya için düzenlenen toplantı için görüşlerine başvurulmak üzere davet edilmesinin büyük bir vefa ve kadirşinaslık olduğunu ifade eden Saffet Arıkan Bedük daha sonra şu değerlendirmelerde bulundu :

“Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Haydar Karaduman ve sizlerin desteği ile fevkalade önemli ve bana göre fevkalade anlamlı bir toplantı düzenlemişsiniz. Burada görev yapmış olan valileri davet etmek bence Türkiyede bir ilki gerçekleştirmektir. Hakikaten bir ilk gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar ben Türk idari tarihinde böylesine bir olaya denk gelmedim. Bu bir vefa, kadirşinaslık örneğidir. Bu Türk milletinin hasletlerindendir. Malatyalılar da Türk kültürünün, Türk örf ve adetlerinin en güzel örneklerini yaşayan ve yaşatan bir ilimizdir. Kadirşinaslığın, vefanın bir göstergesi olarak davet edildiğimiz, Malatyayı ve Malatyalıları tekrar görmekten çok mutluyuz, bize gurur vermiştir, onur vermiştir. Fevkalade anlamlıdır ve önemlidir. Bize göre anlamı ve önemi itibariyle de Malatyamıza daha da fazla gönül bağımız kuvvetlenmiştir. Ama Malatyaya daha da fazla hizmet edebilmenin şevkini ve aşkını da aşılamıştır. Sizin de Belediye Başkanı olarak destek verdiğinizi duyduk ve memnuniyet duyduk.

Bedük, Malatya İçin Büyük Buluşmanın bir ayağının da Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Malatya dışında çalışan Malatyalı gazetecilerden oluştuğunu hatırlatarak,  Ayrıca Türk Basın hayatında son derece önemli yeri olan ve son derece sevdiğim ve saydığım ve basına bir seviye, bir örnek kişiliği ile tanıdığımız dostum sayın Nazmi Bilgini de burada görmekten ve yarın onu dinlemek benim için ayrıca güzel olacaktır. Ondan öğrenceğimiz çok şey var.Ben bu nedenle hem Cemiyetimize, hem de Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve ayrıca başarılar diliyorum dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nazmi Bilgin de konuşmasında, Malatyadaki toplantıda medya ile ilgili sorunları tartışacaklarını ifade ederek,  Dostluğuna mazhar olduğumuz Saffet Bey öğreneceğimiz çok şey var dedi ama bana kalırsa biz bugünden itibaren çok önemli dersler aldık. Yarın Sayın Valimizin bize vereceği fazla bir şey yok. Bizim aldığımız ilk ders; 25-30 yıllık meslek hayatımda ilk karşılaştığım böylesine bir organizasyonu ben ilk kez görüyorum. Hava alanından şu ana kadar yaşadıklarım gerçekten bu ülkede yaşamanın gerçekten onur verici bir şey olduğunu, zaman zaman sıkıntılar yaşasak bile, bu sevginin her türlü sıkıntıyı aşabilecek güçte olduğunu, bu kadirşinaslığın, bu vefanın her türlü problemi aşabileceğine inanıyorum diye konuştu.

Türkiyeye ve Malatyaya önemli hizmetler veren vali ve siyasilerle aynı havayı teneffüs etmekten mutluluk duyacağını kaydeden Bilgin, daha sonra şöyle konuştu :

Zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüzde, hatta bir birimizle kavga etmeyi düşündüğümüzde bana kalırsa yarın bu toplantının kasetlerini çoğaltıp gönderirseniz, onları izleyenler aslında kırgınlığın, üzgünlüğün hiçbir şekilde önemli olmadığını, bu ülkeye hizmet veren insanları bu ülkenin insanları yürekten kucakladıklarını görmüş olacak. Ayrıca, dostum olan Saffet Beyle aynı toplantıda konuşmak, Malatyada olmak, Malatyalı gazeteci dostlarımla birlikte olmak bizim için de büyük mutluluktur diye konuştu.

Belediye Başkanı Cemal Akın ise, Malatya halkının kadirşinas, vefakar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu :

 Türk milletinin temel hasletlerinden biri vefa duygusudur. Malatyaya hizmet etmiş insanları unutmamak, onları onore etmek bizim görevimiz. Hizmet veren insanlarımızın bu hizmetlerini biz şükranla yad etmezsek zannediyorum ki gereğini yapmış olmayız. Sizler Malatyaya uzun yıllardan beri hizmetler verdiniz. Rahmetli Turgut Özalın zamanından beri. Tabi Malatyalı olarak bu benzetmeyi yapmak belki kişinin kendini veya kendi ilini biraz methetmiş olması anlamına geliyor ama Turgut Beyden nakletmek istiyorum, hani dört dörtlük diyordu ya Malatyalılar için. Tabi biz kendimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz. Organzisayonu gerçekleştiren Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, 2. Başkan Kemal Deniz diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı da kutluyorum. Belediye olarak da destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Valilerimizin, gazeteci arkadaşlarımızın tecrübelerinizden istifade edeceğiz. Hakikaten öğrenecek çok şeyler var. İnşallah istifade edeceğiz ve sizlerden öğrendiklerimizle de yeniden ilimize ve ülkemize hizmet etme imkanı bulacağız. Malatyamızı ve Belediyemizi şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum.”

CUMARTESİ GÜNKÜ PROGRAM..

Cumartesi günü gerçekleştirilecek programla ilgili bilgi veren MGC 2. başkanı Kemal Deniz, düzenledikleri organizasyon kapsamında “Günümüz ve Medya” konulu panele de ulusal medyada görev yapan Malatyalı gazetecileri de davet ettiklerini söyleyerek, panele konuşmacı olarak Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nazmi Bilgin, Basın Yayın Daire Başkanı Osman Üntürk, Zaman Gazetesi Genel Yayın Editörü Mehmet Kamış, Türkiye Gazetesi Yazarı İsmail Kapan, Haber Türk TV Program Yapımcısı Sevilay Yükselir ile Haber Türk TV Haber Müdürü Ali Çağatay’ın katılacağını açıkladı. Bu panel 29 Nisan 2006 Cumartesi saat 09.30’da Belediye Konferans Salonu’nda yapılacak.

Deniz, düzenlenecek olan organizasyon kapsamında, “Bölge Kalkınmasında Malatya’nın Yeri” konulu panele konuşmacı olarak Malatya’da daha önceden görev yapan eski valilerden Kutlu Aktaş, Saffet Arıkan Bedük, Atilla Vural, Mustafa Yıldırım ve Osman Derya Kadıoğlu’nu konuşmacı olarak davet ettiklerini bildirdi. Deniz, eski valilerin katılacağı bu panelin 29 Nisan 2006 Cumartesi saat 13.30’da Belediye Konferans Salonu’nda yapılacağını duyurdu.

FOTOĞRAFLAR: (İki fotoğrafta da, soldan sağa) eski Valilerden Osman Derya Kadıoğlu ve Saffet Arıkan Bedük ile mevcut Vali Halil İbrahim Daşöz.