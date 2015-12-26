Malatyaspor Macera Aramıyor..

Malatyasporda idari ve mali krizin ardından mahkemece atanan 3 kişilik Kayyum Heyetinin aldığı olağanüstü kongre kararından sonra, macera olarak nitelendirilebilecek belirsiz girişimcilere sıcak bakılmadığı gözlenirken, büyük bir olasılıkla Malatyadan bir başkanla yönetimin oluşturulması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

Malatyasporu, Süper Ligden düşmüş ancak gerek futbolcu kadrosu, gerek kurumsal yapı olarak sağlam ve itibarlı bir durumda devraldıktan sonra 1.5 yılı bulan yönetim döneminde sportif ve kurumsal anlamda başarısız bir şekilde yöneten, itibar kaybettiren Haşim Karadağ yönetimlerinin ardından darmadağın duruma gelen ve tarihinin en bunalımlı dönemlerini yaşayan Malatyasporun olağanüstü kongresi 11 Kasımda yapılacak.

Mahkemenin, sınırlı süre ve çok sınırlı yetkilerle atadığı Kayyum Heyeti, her hafta maçı olan, her gün yeni bir sorunu çıkan Malatyasporu “çok sınırlandırılmış yetkiler” nedeniyle yönetmekte büyük zorluk çekerken, tüm umutlar Pazar günkü kongreye bağlanmış durumda.

Malatyasporun yaşadığı sorunların ardından, İstanbulda işadamı olduğu ve inşaat işiyle uğraştığı belirtilen bir kişinin 15 milyon dolarlık bir bütçeyle Malatyaspora talip olduğu haberleri, bazı yerel basın organları tarafından, bu duruma gelmiş Malatyaspora vereceği zarar gözetilmeden, talipli iyice araştırılmadan gündeme getirilince, sağlam bir yönetim oluşturulması ile ilgili Valilik önderliğindeki çalışmalar da olumsuz etkilenmişti.

Yapılan arşiv araştırmalarıyla, Malatyaspora talip olduğunu söyleyen işadamının, vaadlerini gerçekleştirecek bir mali yapıya sahip olmadığı, İstanbuldaki Malatyalı işadamı grubunca tanınmadığı ortaya çıkarken, bu isim üzerinde yapılan haberler ve spekülasyonlar yine durmadı. Bu ismin Malatyaya gelerek bazı görüşmeler yapacağı öne sürülürken, söz konusu girişimlerden ciddi bir sonuç çıkması beklenmiyor.

Malatyasporda halen derin kulislerde devam eden bir çalışmanın, Malatyada ikamet eden, emin ve sayılır bir ismin başkanlığında, Malatyasporu borçlardan ve içerisinde bulunduğu sıkıntılardan acilen kurtaracak bir tasfiye yönetimi oluşturulması yönünde olduğu bildiriliyor.

Bu arada, Malatyaspor’un 1.5 yılda değiştirilen üye yapısının, Malatyaspor’u tarihinin en dönemlerinden birini yaşamasına neden olan eski yönetimin etkisinde hareket etmesine ve oluşturulmak istenen “sağlam” yapıyı bozmasına izin verilmeyeceği, bunun için de bazı önlemlerin alınacağı, 1.5 yıllık üye yapısının, “toplu üyelik girişlerinin” ve bu üyeler adına yatırılan paranın kaynağının sorgulanacağı ifade ediliyor.