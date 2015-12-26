Malatyaspor Macera Aramıyor..
Malatyasporda idari ve mali krizin ardından mahkemece atanan 3 kişilik Kayyum Heyetinin aldığı olağanüstü kongre kararından sonra, macera olarak nitelendirilebilecek belirsiz girişimcilere sıcak bakılmadığı gözlenirken, büyük bir olasılıkla Malatyadan bir başkanla yönetimin oluşturulması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.
Malatyasporu, Süper Ligden düşmüş ancak gerek futbolcu kadrosu, gerek kurumsal yapı olarak sağlam ve itibarlı bir durumda devraldıktan sonra 1.5 yılı bulan yönetim döneminde sportif ve kurumsal anlamda başarısız bir şekilde yöneten, itibar kaybettiren Haşim Karadağ yönetimlerinin ardından darmadağın duruma gelen ve tarihinin en bunalımlı dönemlerini yaşayan Malatyasporun olağanüstü kongresi 11 Kasımda yapılacak.
Mahkemenin, sınırlı süre ve çok sınırlı yetkilerle atadığı Kayyum Heyeti, her hafta maçı olan, her gün yeni bir sorunu çıkan Malatyasporu “çok sınırlandırılmış yetkiler” nedeniyle yönetmekte büyük zorluk çekerken, tüm umutlar Pazar günkü kongreye bağlanmış durumda.
Malatyasporun yaşadığı sorunların ardından, İstanbulda işadamı olduğu ve inşaat işiyle uğraştığı belirtilen bir kişinin 15 milyon dolarlık bir bütçeyle Malatyaspora talip olduğu haberleri, bazı yerel basın organları tarafından, bu duruma gelmiş Malatyaspora vereceği zarar gözetilmeden, talipli iyice araştırılmadan gündeme getirilince, sağlam bir yönetim oluşturulması ile ilgili Valilik önderliğindeki çalışmalar da olumsuz etkilenmişti.
Yapılan arşiv araştırmalarıyla, Malatyaspora talip olduğunu söyleyen işadamının, vaadlerini gerçekleştirecek bir mali yapıya sahip olmadığı, İstanbuldaki Malatyalı işadamı grubunca tanınmadığı ortaya çıkarken, bu isim üzerinde yapılan haberler ve spekülasyonlar yine durmadı. Bu ismin Malatyaya gelerek bazı görüşmeler yapacağı öne sürülürken, söz konusu girişimlerden ciddi bir sonuç çıkması beklenmiyor.
Malatyasporda halen derin kulislerde devam eden bir çalışmanın, Malatyada ikamet eden, emin ve sayılır bir ismin başkanlığında, Malatyasporu borçlardan ve içerisinde bulunduğu sıkıntılardan acilen kurtaracak bir tasfiye yönetimi oluşturulması yönünde olduğu bildiriliyor.
Bu arada, Malatyaspor’un 1.5 yılda değiştirilen üye yapısının, Malatyaspor’u tarihinin en dönemlerinden birini yaşamasına neden olan eski yönetimin etkisinde hareket etmesine ve oluşturulmak istenen “sağlam” yapıyı bozmasına izin verilmeyeceği, bunun için de bazı önlemlerin alınacağı, 1.5 yıllık üye yapısının, “toplu üyelik girişlerinin” ve bu üyeler adına yatırılan paranın kaynağının sorgulanacağı ifade ediliyor.