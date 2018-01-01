1. Amatördeki Malatyaspor 6’da 6 Yaptı!

Türk Ocakları Malatya Şubesi’nin geleneksel sohbet programlarının sonuncusunda ‘Sarıkamış Harekatı’ ile ilgili olarak, dedesi ve onun 4 kardeşi bu harekatta şehit olan Tarihçi Hasan Şen (fotoğrafta soldaki) konuştu. Türk Ocakları...