1. Amatördeki Malatyaspor 6’da 6 Yaptı!
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatyaspor’da kötü gidiş sürüyor. Sarı kırmızılılar, 6 haftalık bölümde puan yüzü göremedi.
Bir dönem Süper Lig’de fırtına gibi esen ve UEFA’da mücadele eden Malatyaspor, 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde zor günler geçiriyor. A Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor, 6 haftalık bölümde puan alamadı.
1966 yılında Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Coşkunspor ve Akınspor’un birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, profesyonel liglerdeki şaşalı günlerinin ardından 1. Amatör Büyükler Ligi’nde kalabilmenin mücadelesini veriyor.
‘Doğu’nun Kaplanları’ olarak adlandırılan Malatyaspor, içinde bulunduğu dar boğazdan çıkamazken, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin üçüncü haftasında sahaya 11 oyuncuyla çıkamamıştı.
Ligde geride kalan 6 haftalık bölümde puanla tanışamayan ve grubun son sırasında yer alan sarı kırmızılılar, 6 maçta 6 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, 4 gol attı, 23 gol yedi.
Yeni Malatya Gazetesi
ARŞİV FOTO: Malatyaspor geçtiğimiz haftalarda da bir maça 9 kişiyle çıkabilmiş, 3 oyuncu sakatlanıp sahadaki oyuncu sayısı 6’ya düşünce maç tatil edilmişti.