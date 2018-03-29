“Malatyaspor Benim İçin İyi Bir Seçenek Oldu”

Evkur Yeni Malatyasporlu Aytaç Kara, “Trabzonspor’dan tekrar kendimi bulmak için ayrıldım. Bunu hem ailem hem de menajerimle birlikte karar verdik. Bir sene boyunca tekrar kendimi bulup, oynayabildiğim kadar fazla maç oynayıp, oynayabildiğimin en iyisini takımıma verip, katkı sağlamak için Malatyaspor’a transfer oldum. Malatyaspor benim çok iyi bir seçenek, bunu zaman geçtikçe daha iyi anladım” dedi.

Sarı kırmızılıların orta saha oyuncusu Aytaç Kara beIN haberde VIP’e önemli açıklamalarda bulundu.

Kara, futbola küçüklükten buyana tutkusunun olduğunu ifade ederek, bu tutku sayesinde de futbola başladığını belirtti.

Futbola bağlılığının hiçbir şekilde tartışılamayacağını dile getiren Kara, “Sabah sekizde evden çıkıp, akşam dokuza kadar futbol oynardım. Daha doğrusu topla beraber yaşardım. İlkokulda derslerimden çok futbolu düşünürdüm. Bu durum benim futbolcu olmamda çok etkili oldu. Bu yaşa kadar futbol topuyla yatıp kalktım” diye konuştu.

“İZMİR’DEN EN AZ İKİ KULÜBÜN SÜPER LİG’DE OLMASI GEREKİR”

Kara, Altay’ın altyapısında yetiştiğini belirterek, şunları söyledi: “İzmir’de çok futbol tutkunu insanlar var. Çok güzelde bir şehir. En az iki takımın olması gerektiğine inanıyorum. Çok köklü kulüpler var. Göztepe, Altay, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor köklü kulüpler ve en az iki takımın Süper Lig’de olması lazım diye düşünüyorum. Göztepe Süper Lig’de ve beklenin üzerinde bir performans sergiliyor. Onları tebrik ediyorum. Altyapısından yetiştiğim Altay’da şuan 2.Lig Beyaz Grup’ta birinci sırada bulunuyor. İnşallah onlarda bu şekilde devam edip, yeni sezonda 1.Lig’e çıkar ve yakın zamanda da Süper Lig’e gelirler. İzmir gerçekten çok güzel bir şekil, inşallah takımlarımız İzmir’e yakışır bir şekilde liglerde mücadele ederler.”

“TRABZONSPOR’DA TAM OLARAK HEDEFLEDİKLERİMİ BAŞARAMADIM”

Eskişehirspor ve Trabzonspor maceralarını da anlatan Kara, “Eskişehirspor’da iyi bir oyun çıkartıyordum. İstediklerimin hepsini yapabiliyordum. Büyük bir sakatlık geçirdim. Sezon sonu transferlerim vardı, 3-4 kulüpten ciddi bir teklif vardı. Ciddi bir sakatlık geçirdim, nasip olmadı. Ondan sonraki sezonda Ersun Yanal hoca Trabzonspor’un başına geçti. Beni milli takımda altyapıdan tanıyan ve bilen bir hocaydı. Eskişehirspor’a da gelmemi Ersun hoca sağlamıştı. Trabzonspor’a gittiğimde bana tekrar inandığını ve güvendiğini ifade etti. Bu süreçte Ersun hoca çok etkili oldu. Bende ona layık olmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Kara, Eskişehirspor’da yaşadığı sakatlığın bir benzerini Trabzonspor’da yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Trabzonspor’a transfer olduğum ilk sezonda yedi maç oynayıp sekizinci maçta aynı şekilde bir sakatlık geçirdim. O sakatlık sürecinde de altı yedi ay futboldan uzak kaldım. Bir futbolcunun altı yedi ay futboldan uzak kalması, insanı iki sene geriye atabiliyor. Ciddi iki sakatlık geçirdim. Trabzonspor’da hedeflediklerimde bu sakatlıklar yoktu ama sonuçta kısmet bunlar nasip olan şeyler. O sakatlıktan sonra geriye gittim. İnsanın tekrar kendisini toparlaması kolay olmuyor. Bunun içinde zaman gerekiyor. Artık futbolda da anlayış kalmıyor. Bende o anlamda Trabzonspor’da tam olarak hedeflediklerimi başaramadım. O yüzden bu sezon tekrar kendimi bulmak için oradan ayrılmayı düşündüm ve bunu gerçekleştirdim.”

“MALATYASPOR BENİM İÇİN İYİ BİR SEÇENEK”

Evkur Yeni Malatyaspor sürecini anlatan Kara, “Trabzonspor’dan tekrar kendimi bulmak için ayrıldım. Bunu hem ailem hem de menajerimle birlikte karar verdik. Bir sene boyunca tekrar kendimi bulup, oynayabildiğim kadar fazla maç oynayıp, oynayabildiğimin en iyisini takımıma verip, katkı sağlamak için Malatyaspor’a transfer oldum. Malatyaspor benim çok iyi bir seçenek, bunu zaman geçtikçe daha iyi anladım. Hem şehir hem de taraftarlar olarak gerçekten hem bana hem de takıma sahip çıktılar. Oynadığımız bütün maçlarda stadımızı boş bırakmadılar. Bende ekstra ve daha fazla çalışıyorum. Ama bir insan bazı hedeflere gitmek istiyorsa elinden gelenin daha fazlasını yapması gerekir. Bende bunu her zaman düşünerek Malatyaspor’da çalıştım. Çoğu zaman istediklerimi sahada yapabildim. Taktiksel olarak da takımımız benim oyunuma uygun olduğu için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Buda benim oyunumda başarılı olmamı sağladı. Takım arkadaşlarımda saha içerisinde buna katkı sağladılar. Ben inşallah ligde kalan son sekiz haftada da bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Hem kendi açımdan iyi bir performans ve her maç geçtikçe üzerine koymak hem de takımımıza daha fazla katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu şekilde devam ederim” ifadelerini kaydetti.

“MALATYASPOR’U LİGDE İYİ BİR YERE BIRAKIP, TRABZONSPOR’A DÖNECEĞİM”

Kara, Yeni Malatya Stadyumu’nun şehirde farklı bir heyecan oluşturduğunu belirterek, “Taraftarlarımız uzun zamandır bu stadı bekliyormuş. Malatyaspor camiası ve Malatya halkı bu stada kavuşmanın heyecanıyla gerçekten bütün maçlara ful olarak geliyorlar. Bu bizim içinde etkili oluyor. Malatyaspor’un stadını zemin olarak çok beğeniyorum. Yeni olmasına karşın çok eksiği yok. Malatyaspor stadı Türkiye için bence iyi bir değer” diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor ve kendi hedeflerine ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Kara, şunları söyledi: “Hedeflerimde ilk başta buraya gelip, elimden geleni yaparak, tekrar kendimi kanıtlamak istiyordum. Bunu da çok şükür geçtiğimiz haftalarda yaptığımı düşünüyorum. Ama hiçbir zaman bazı şeylerin olduğu gibi kalmaması lazım. İnsanın her zaman üzerine koyması lazım ki hedefleri varsa. Benimde gerçekten hedeflerim var. Bu sezon Malatyaspor’u iyi bir yerde ligde bırakıp, kendi açımdan iyi bir oyunla tekrar Trabzonspor’a döneceğim. Çünkü kiralık olarak geldim. Yeni sezonda da artık bakalım neler yaşayacağız. Takımımızın oyuncu kalitesi ve yapısı daha çok mücadeleye dönük. Buda gerçekten saha içerisinde takımımızı bir adım ileriye atabiliyor. Bazen çok hücum yapamadığımı maçlar oluyor. Bende takımımıza katkı sağlamak için daha çok oyunun iki yönünü oynamaya çalışıyorum. Buda rakamlara yansıyabiliyor. Hem asistlerim hem de gollerim olsun inşallah üstüne katarak kalan haftalarda devam ederim.”

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com