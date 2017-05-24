Malatyaspor, EYMS İle Birleşmeye Hazır

Efsane Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Bülent Kapkıner, Yeni Malatyaspor ile birleşmeleri ve Süper Lig’e çıkan takımın efsane Malatyaspor logosu, tarihi ve renkleriyle yoluna devam etmesi için her türlü birleşme ve görüşme talebine açık olduklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla sarı-kırmızılı taraftarların ve şehrin tamamının Efsane Malatyaspor ile birleşmesi konusunda oluşan beklentiye olumlu yanıt geldi.

1966 yılında kurulan ve şu an Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde yer alan Efsane Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Bülent Kapkıner, yaptığı açıklamada iki kulübün birleşmemesi için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

“Şampiyonluk öyle kolay bir iş değil”

Kapkıner, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselme başarısıyla büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Öncelikle Yeni Malatyaspor’un şehrimize yaşattığı mutluluk gerçekten çok büyük ve anlamlı. Malatya şehri nihayetinde Süper Lig’e çıkmıştır ve asıl olan budur. Bu işler kolay bir şey değildir. İster amatörde ister TFF 1. Lig’de her şampiyonluk kutsaldır ve önemlidir. Bu noktada Yeni Malatyaspor Kulübü’nü emeği geçen siyasi ve yöneticilerimizi başkanımız Adil Gevrek ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

“Birleşmemizde sakınca yok”

Kamuoyunda birleşme konusunda kendisinin engel gibi gösterilmesine üzüldüğünü aktaran Bülent Kapkıner, “Malatyalılar bana son 10 günde her yerde soruyor. Sosyal medyadan cevap vermeye çalışıyorum yetişemiyorum. İnsanlar efsane Malatyaspor logosu ve tarihinin Yeni Malatyaspor’a devredilmesi gerektiğini söylüyor. Bana da buna müsaade edin diyorlar. Benlik bir durum yok. Ben Yeni Malatyaspor’a ve Malatyalılara Süper Lig hediyesi vermek isterim. Avukatlara ve spor hukukunu bilen hukukçulara sordum. TFF yetkililerinden bilgi aldım. Her iki kulübün birleşmesinde ve hem logo hem tarih hem de renk aktarımı konusunda bir sıkıntı yok. Yine Yeni isminin atılıp, sadece Malatyaspor denmesinde de bir sakınca yok. Ancak bunları yaparken usulüne uygun yapmalıyız ki eski borçlar gündeme gelmesin. Bu konuda Adil başkan ile görüşmeye hazırım. Zaten telefonda aradım tebrik ettim. Malatya’ya geldiğinde yüz yüze görüşmek istediğini belirtti. Ben de memnuniyetle karşıladım” ifadelerini kullandı.

iha