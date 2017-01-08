You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Malatyaspor Farklı Galip Geldi

Malatyaspor Farklı Galip Geldi
  • 08.01.2017
  • 0

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi A Grubu lideri Malatyaspor 6. Hafta maçında karşılaştığı Kaldırımgücü’nü 5-1 mağlup etti.

Bu sezon lige şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı kırmızılılar, rakibi Kaldırımgücü’ne gol yağdırdı.Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan müsabakayı çok sayıda futbol sever takip etti. Baştan sona sarı kırmızılıların üstünlüğüyle geçen mücadelede Malatyaspor’un gollerini Cumali Kılınç, Engin Bilici(2) Nail Güler ve Gökhan Öz kaydetti.

Kaldırımgücü maçın sonlarına doğru bulduğu golle 4’e indirdi ancak mücadele Malatyaspor’un 5-1’lik galibiyetiyle sona erdi.
Malatyaspor aldığı bu sonuçla A Grubundaki liderliğini sürdürdü.

MAÇ SONUÇLARI..
Bu arada 1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 6.haftada oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

A Grubu
1932 Malatyagücü 3-2 1966 Malatya Gençlikspor,
Adafı Kartalspor 1 – 1 Battalgazi Belediyespor,
Doğanşehir Belediyespor 1 – 4 Orduzuspor,
Kaldırımgücü 1 – 5 Malatyaspor

B Grubu
Malatya Sanayispor 1 – 2 Ataköyspor,
Akçadağspor 0 – 3 Arguvan Belediyespor,
Malatya Telekomspor 2 – 1 44 Malatyaspor,
Malatya Demirspor 0 – 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor

FOTOĞRAF: Malatyaspor kadrosu

iha

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."