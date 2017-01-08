Malatyaspor Farklı Galip Geldi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi A Grubu lideri Malatyaspor 6. Hafta maçında karşılaştığı Kaldırımgücü’nü 5-1 mağlup etti.

Bu sezon lige şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı kırmızılılar, rakibi Kaldırımgücü’ne gol yağdırdı.Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan müsabakayı çok sayıda futbol sever takip etti. Baştan sona sarı kırmızılıların üstünlüğüyle geçen mücadelede Malatyaspor’un gollerini Cumali Kılınç, Engin Bilici(2) Nail Güler ve Gökhan Öz kaydetti.

Kaldırımgücü maçın sonlarına doğru bulduğu golle 4’e indirdi ancak mücadele Malatyaspor’un 5-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Malatyaspor aldığı bu sonuçla A Grubundaki liderliğini sürdürdü.

MAÇ SONUÇLARI..

Bu arada 1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 6.haftada oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

A Grubu

1932 Malatyagücü 3-2 1966 Malatya Gençlikspor,

Adafı Kartalspor 1 – 1 Battalgazi Belediyespor,

Doğanşehir Belediyespor 1 – 4 Orduzuspor,

Kaldırımgücü 1 – 5 Malatyaspor

B Grubu

Malatya Sanayispor 1 – 2 Ataköyspor,

Akçadağspor 0 – 3 Arguvan Belediyespor,

Malatya Telekomspor 2 – 1 44 Malatyaspor,

Malatya Demirspor 0 – 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor

FOTOĞRAF: Malatyaspor kadrosu

iha