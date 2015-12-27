Malatyaspor, Galatasaray’a Hazırlanıyor

Bank Asya 1. Lig takımlarından Malatyasporda, 17 Ocak Cumartesi akşamı İstanbul Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray ile oynanacak ve 19.00’da başlayacak olan Fortis Türkiye Kupası maçı hazırlıkları sürüyor.

Sarı-kırmızlı futbolculara verilen bir günlük iznin ardından hazırlıklara başlayan futbolcuların istekli ve hırslı oluşları gözlerden kaçmadı. Taktik ağırlıklı bir çalışma yapan takımda Mahmut Acarın sakatlığının devam ettiği belirtildi.

Antrenman sonrası basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Malatya halkında bir durgunluk olduğunu ve bu durgunluğu gidermek amacıyla çeşitli açıklamalarda bulunduklarını söyledi.

Malatyaspor için herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini belirten Hamzaoğlu, İnşallah bundan sonraki süreç hepimiz için iyi olur. Biz takım olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak, belirli bir noktadan sonra bizimde yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Şuanda transfer bile yapamıyoruz. Bu konuda şehrin ileri gelenlerinin takıma destek vermesi şart dedi.

Kişilik itibariyle zorluklardan kaçan bir insan olmadığını belirten Hamzaoğlu, Daha önceden de söylediğim gibi biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak, ikinci yarıda bu takımın bir yerlere gelmesini istiyorsak bir an önce transferleri yapmamız şart. Bunun yanında takımda bulunan üç futbolcunun da gitmesi gündemde. Bunun engellenmesi için destek bekliyoruz şeklinde konuştu.

Takımın forvet oyuncusu Ergün ise, Galatasaray maçına ayrı bir motivasyon ile hazırlandıklarını ifade ederek, Bu maçlar kendimizi göstermek açısından da önemli maçlar. Biz sahaya çıkıp, elimizden geleni yapacağız. Galatasaray güçlü bir rakip ancak, biz de teslimiyetçi bir futbol oynamayacağız dedi.

Genç futbolcu Mert de, takımda yeni şans bulduğunu ve bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağını söyledi.