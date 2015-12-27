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Malatya Haber -

Malatyaspor Galip: 1-0

Malatyaspor Galip: 1-0
  • 27.12.2015
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Malatyaspor, İstanbul’da oynadığı karşılaşmada Güngören Belediyespor’u 4. dakikada Hakan Söyler’in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmayı 2 bin 500 dolayında Malatyaspor taraftarının yanı sıra, eski teknik direktörlerden Ziya Doğan da izledi. Malatyaspor’un golü, stad hoparlöründen yanlışlıkla Murat Duman’ın attı diye anons edildi.

STAD: Mimar Yahya Baş,

HAKEMLER: Fethi Serkan Koçak , Serhan Malkoç , Seref Basmacı , 4.Hakem- Aydın Karsavuran

GÜNGÖREN BELEDİYE: Fırat, İzzet, Güray, Seçkin, İbrahim, İlkay, Ersin (Dk.83 Mustafa), Hamza, Turan, M.Uğur (Dk.46 Fatih), Adem,

YEDEKLER: Harun, Mustafa, Özgür, Fatih, Ercan, Ahmet, Turgut,

MALATYASPOR: Emrah, Gökhan Caba, Serkan Dökme (Dk.67 Olcaytu), Ramazan (Dk.80 Eren), Gökhan Bozkaya, Alper, Güngör, Caner, Murat, Hakan, Mehmet Albayrak (Dk.55 Fatih),

YEDEKLER: Taylan, Fatih, Ercan, Turgay, Selim, Ergün, Olcaytu.

SARI KARTLAR: Murat, Alper, Ramazan (Malatyaspor), Seçkin, Hamza (Güngören Belediyespor)

4. dakikada Malatyaspor Hakan Söyler’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 galip bitirdi.

FOTO: Haydar ALÇIK

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