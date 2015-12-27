Malatyaspor Galip

TFF 2. Lig 4. Klasman Grubunda mücadele eden Malatyasporda, geçtiğimiz Pazar günü başlayan Antalya kampı çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Siirtspor’la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Antalya Limak Otelde, Teknik Direktör Ercüment Coşkundere yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda Alper Akıcı ve Ergun Cengiz takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Kondisyon ağırlıklı çalışan takımda çalışmaların iyi geçtiği öğrenildi.

İLK MAÇTA GALİP..

Malatyaspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını kazandı.

Srı-kırmızılı takım ilk hazırlık maçını Siirtspor ile oynadı. İlk yarıda rakibine karşı üstün bir oyun oynayan Malatyaspor, karşılaşması Selim Akbulut ve Fatih Sezer’in golleriyle 2-1 kazandı.

Özellikle futbolcuların performanslarını görmek isteyen Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımdaki bütün futbolculara şans verdi.

TRANSFER KONUSU..

Öte yandan takımın Genel Menajeri Cem Yücel, transfer konusunda pürüzlerin yüzde 99 giderildiği, en geç Perşembe günü Federasyonla görüşülerek, yasağın kaldırılmasını planladıklarını söyledi. Yücel, yaptığı açıklamada, transfer konusunda yönetimin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade ederek, Takımın ligde kalması adına transferin önünü açarak, kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Eski futbolcuların alacaklarını ertelemeleri konusunda yüzde 99 pürüzleri giderdik. Bunu da kısa sürede çözerek, en geç Perşembe günü federasyona başvurup, yasağı kaldırmak istiyoruz. Çok az zamanımız kaldı. Transferlerimiz hazır ve yasağı kaldırarak, yeni transferleri kadroya katmak istiyoruz dedi.

MALATYASPOR MALATYALILARIN ORTAK SORUNUDUR

Malatyasporun Malatyalıların ortak sorunu olduğunu ifade eden Yücel, Her ne kadar Malatyasporun başında bizler bulunsak ta, Malatyaspor, Malatyalıların ortak sorunudur. Bu noktada Malatyada Belediye Başkanımız ve Milletvekillerimizin ev sahipliğiyle düzenlenecek gecede takıma Malatyalıların destek vereceğine inanıyorum. Malatyasporun ligde kalarak, gelecekte hedef belirlemesi adına düzenlenecek bu gece büyük önem taşıyor diye konuştu.

KONGREYLE YÖNETİM DAHA DA GÜÇLENECEK

Yücel, sarı-kırmızılı takımda alınan kongre kararını da değerlendirerek, Kulüp Başkanımız Mehmet Aydın, yönetimin daha da güçlenmesi adına kongre kararı aldı. Bu işi iyi bilen insanları yönetime katarak, daha da güçlü bir şekilde yola devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle kongrenin Malatyaspor için çok iyi geçeceğini ve yönetimin bu kongreden daha güçlü çıkacağını düşünüyoruz ifadesine yer verdi.