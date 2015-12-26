Malatyaspor Göztepe’yle Oynadı

Antalya’da 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Malatyaspor, İzmir ekiplerinden Göztepe ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı. Malatyaspor’un, ikinci hazırlık maçını Pazar günü Kayseri Erciyesspor ile yapacağı ve aynı gün futbolculara 2 gün izin verileceği bildirildi.

GÖZTEPE MAÇI..

Antalya Belek’te IC Oteli’nde 24 Aralık’ta 1. dönem kamp çalışmalarına başlayan Malatyaspor, ilk hazırlık maçını aynı yerde kamp yapan İzmir takımlarından Göztepe ile oynadı.

Malatyaspor otelin sahasındaki maça; Eray Serbes, Ali Şimşek, Mahmut Acar, Turgay Koyuncu, Hasan Engin Ekler, Mustafa Olcaytu Ergen, Muammer Sancaklı, Zafer Demiray, Atilla Birlik, Ramazan Kahya ve Tayfur Emre Yılmaz’den oluşan kadroyla çıkarken, Serkan Dökme, Taner Demirbaş, Güngör Tuğcu, Taylan Aydoğan, Mehmet Budak, Serdar Samatyalı, Mustafa Sert, Alper Akıcı ve Hakan Söyler yedek olarak sahadaydı.

Maçta Serkan Turgayın yerine (Dakika 55), Taner Zaferin yerine (Dakika 55) ve Güngör Ramazanın yerine (Dakika 75) oyuna girdi.

Göztepe, 10. dakikada Enver’in attığı golle 1-0 öne geçerken, Malatyaspor bu gole 32. dakikada Muammer’le cevap verdi. Malatyaspor, 58. dakikada Ramazan’ın golüyle 2-1 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ MAÇ PAZAR GÜNÜ..

Malatyaspor ikinci hazırlık maçını Pazar günü Kayseri Erciyesspor’la oynayacak.

Pazar günkü maçın daha önce Etimesgut Şekerspor’la yapılmasının planlandığı, ancak daha sonra Kayseri Erciyesspor’la oynanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra 2 günlük izne ayrılacaklar ve daha sonra yine aynı otelde 2. etap kampı için buluşacaklar.

FOTO: Malatyaspor’un Göztepe karşısına çıkan ilk 11’i (malatyaspor.org.tr)