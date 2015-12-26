‘Malatyaspor Krizi Atlatacak..’

İzinde bulunan Vali Halil İbrahim Daşöz, Perşembe günü Malatya’ya döneceğini ve Malatyaspor’la ilgili sorunun çözümü için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını bildirdi.

TV Malatya Spor Müdürü Mustafa Bulaşmaz’ın sorularını telefon bağlantısında yanıtlayan Vali, “kritik zamanlamalı” istifa sürecine tepkisini dile getirdi.

Bulaşmaz’ın soruları ve Valinin yanıtları şöyle:

SORU: Kriz var, yönetim istifa etti. Gözler bir açıdan belediyede, bir açıdan sizde. Neler söyleyeceksiniz?

VALİ: Ben bunu çok üzücü bir gelişme olarak görüyorum. Malatyaspor aşağı yukarı ben göreve başladığım günden bu yana krizler bitmiyor. Bu şehre de bu hiç yakışmıyor. Ben üzülüyorum bu durumlara. Şimdi de izindeyim. 2-3 gündür Malatyadan arkadaşlar arıyorlar. Tabi beklerdim ki, kulüp başkanı arkadaşımız bütün bu görüşmeleri yapmadan önce bizimle de görüşmüş olsaydı. Ama sizler vasıtasıyla duymuş oluyoruz. Şuna inanıyorum. Malatya çok büyük camia, önemli bir şehir. Elbetteki kulübün yönetimsiz kalacağını düşünmüyorum. Ama burada gelinen nokta itibarıyla içinde bulunduğumuz zaman çok kritik. Keşke bunun zamanlamasını arkadaşlarımız kulüp açısından daha uygun bir zamanda yapmış olsalardı. Daha önceden de böyle bir durum olmuştu. Yine böyle tam bir kritik eşikte buna benzer bir olay olmuştu. Ben Perşembe günü Malatyaya döneceğim. Belediye başkanımızla da değerlendireceğiz. İnanıyoruz ki Malatya camiası elele verdiğinde herkesin ortak paydası olan Malatyaspor konusunda belli çözümler ortaya çıkar diye ümit ediyorum.

SORU: Bu aşamadan sonra hukuken neler yapılması gerekiyor?

VALİ: Tabi ben olayın içyüzünü tam bilmiyorum. İstifanın da bir presedürü var. Yedeklerin durumu ne oluyor, onlarda mı istifa ettiler? Tam bilmiyorum. Ama yasal gereği neyse o yapılır. Gerçekten böyle bir karar var idiyse, bunun için daha geniş zaman olan bir dönemde böyle bir şey yapılmış olsaydı diye düşünüyorum. O zaman insanlar daha rahat kolay çözümler üretirlerdi. Ama neyse önümüzde Perşembe, Cuma günü var. Tabi kulüp başkanımız şunu da yapabilirdi, mevcut yönetim. Daha birkaç hafta önce bir kongre yapıldı. O zaman ya da şimdi yapılacak idiyse kongre kararı alıp o zamana kadar götürüp bırakırdı, daha rahat dönem olabilirdi diye düşünüyorum. Ama topyekün istifa edilmişse yedekleriyle birlikte usulüne uygun bir şekilde istifa sözkonusu ise yasal presüdür neyse o işleyecek.

SORU: Geçen yıl katkılarınız vardı. Şehrin meydanında kampanyalar.. İstifa eden Karadağ ve diğer isimler Valiliğin, belediyenin daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade ettiler..

VALİ: Belediyenin elinden geldiği kadar destek verdiğini düşünüyorum. İki yılın parasını birden verdiklerini söylediler. Belediyenin imkanları ölçüsünde yapacağına inanıyorum. Valilik olarak bir kere daha belirtmek istiyorum. Bunun değişik şekilde spekülasyonu da yapılıyor. Kulüp başkanı arkadaşımız da yapıyor bunu. Yasal anlamda Valilik bütçesinden, Özel İdareden veya herhangi bir resmi kurumdan profesyonel spor kulübüne para yardımı yapılabilmesi mümkün değil. Bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Onun dışında Valilik olarak başlatılan kampanyalar var. Valilik olarak ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bütün Malatya halkı da Malatyaspor diyor. O zaman da daha fazla destek olunması gerekiyor. İki de bir de kulüp yönetimi edilmiyor, edilmiyor.. Belediye başkanı çıkıp diyor verdiğim yardım miktarı 7.5 trilyona yakın diyor. Şu kadar para verdim diyor. Ben anlamıyorum. İnsanlar elinden geldiğince bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. İki gün geçiyor arada hiç kimse yardım yapmıyor diye açıklama yapılıyor. Bunları talihsizlik olarak görüyorum. Kaldı ki bu gibi şeyler Malatya gibi önemli, büyük bir camiada basın aracılığıyla, ulu orta açıklamalarla konuşulacak şeyler değil. Oturulur, bir araya gelinir. Önemli olan burada Malatyasporun menfaati. Yeni bir yönetim oluşacaksa da oturulur bu istişare edilir. Başka bir seçenek olacaksa da istişare edilir. Mevcut yönetim gücenmez. Herkes birbirine yeni bir ortam hazırlar. Şehir bundan fazla müzdarip olmaz. Şunu belirtiyorum. Yönetim kim olursa olsun bu şehrin gerçekten yardımcı olması, bu kulübe kalıcı gelirler bulunması gerekiyor. Her gün her gün kriz mi yaşanacak? Valilik olarak okul sorununu mu, başka sorunları mı çözeceğiz? Hergün Malatyaspor kriziyle mi uğraşacağız? Hakkaten ben de bundan çok üzülüyorum. Onun için bu şehrin seferberlik içinde kulübün mali, kurumsal yapısını güçlendirmesi gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa ortak hedefi bulup hareket etmemiz lazım.

SORU: Karadağın toplu istifasının Perşembe günü Valilik makamına ulaştırılacağı; anahtarın Valiliğe verileceği bilgisi var. Kayyım heyeti oluşturulması gerekiyor herhalde? Herhangi bir görüşmeniz oldu mu kayyım konusunda?

VALİ: Bunu ilk defa sizden şimdi duyuyorum. Şimdiye kadar gelen haberler istifa ettiler mi, etmediler mi tereddüt söz konusuydu. İstifa eden nasıl kongre kararı alabilir denebiliyordu. İstifadan birçok yöneticinin haberinin olmadığı söyleniyordu.. Burada Valilik olarak bizim üstümüze düşen hukuksal yönün gereği neyse onu yaparız. İlk defa sizden duyduğum açıkçası şu an onun üzerinde size cevap verebilecek durumda değilim. Ama önümüzde daha bir miktar zamanımız var. Onu belediye başkanımızla değerlendiririz. Ama Malatya bu kadar büyük camia sahipsiz kalmamalı. Bu şehirde bu kadar marka insan var diyoruz. İşte bunu göstermenin zamanı diye düşünüyorum. Yoksa hiçbir zor zamanda kritik zamanda hiç marka dediğimiz insanları göremezsek o zaman bu nasıl gerçek anlamda bir marka oluyor, onu da anlayamıyorum.

SORU: Milletvekilleriyle görüşmeleriniz oldu mu?

VALİ: Malatyadan çok arayan oldu. Kamu yöneticileri, basın, başka arkadaşlar aradı. Milletvekili arkadaşlardan arayanlar oldu. Tabi herkes üzgün. Herkes çözüm arayışı içerisinde. Perşembe günü kulüp başkanımızla oturup konuşuruz. Onların da gerçekten istifası gelir gelmez bilmiyorum. Ona göre bir tutum belirlenecektir diye düşünüyorum. Ama bu yönetimin en azından şunu yapmasının zarif bir davranış olacağını düşünüyorum ben. Gerçekten kongre kararı almışsa, kongreye kadar bu işi götürüp, yeni yönetime veya o aşamada kayyıma teslim etmesi şık olur. Takımın sahaya çıkmasını sağlaması şık olur. Yani herkes elimizden geleni yapacağız diyor ama bu işin bir usulu, şekli var. Elbetteki istifa herkesin hakkıdır, şudur budur ama.. Bir zarif şekli vardır bunun. Burası lalettayın bir şehir değil ki, önemli bir şehir. Olmuyor bu iş, bu şekilde yürümüyor denilir. Bir kongre kararı alınır, ben burada kesinlikle aday olmayacağım denilir. Ondan sonra o zamana kadar da takım sahaya çıkacak şekilde federasyonla işleri tamamlanır. Ondan sonra yönetim oluşursa geri kalan yükümlülükleri o sağlar. Oluşmazsa kayyım gündeme gelir. Ve ondan sonra kendine uygun prosedürü beyan eder. Oluşacak yeni yönetim kim olursa olsun ona bütün Malatya camiasının destek olması lazım. Başka türlü nasıl olacak? Bir fedakarlık yapılacaksa bunu herkesin paylaşması gerekir. Ama yani şimdi, tam böyle birinci maç başlamak üzere, takım sahaya çıkacak, biz böyle bir karar aldık demek, bana benimsenen, en uygun yöntem olarak gelmiyor. Yani bunun daha şık şekli bu olurdu. Malatyasporun yönetim sorumluluğunu üstelenen insanlar önemli insanlar. Onların da bu şekli düşünmesi lazım. Yani burada yarın bu işin sorumluluğunu insanlar da bu bayrağı taşıyacak insanlar. Dolayısıyla onların da iki ayağını bir pabuca sokmanın bir anlamı var mı? Bu yaz döneminde olsaydı böyle bir şey. O zaman maça çıkma kaygısı yok, acelesi yok, acil yapılması gereken işlemler yok. O anlaşılabilir ama tam böyle sezonun açılış maçına birkaç gün kala böyle bir şeyi yapmak bana sanki çok şık olmayan bir yöntem gibi geliyor.

Malatyaspor kamuoyumuzun kaygılandığını tahmin ediyorum, biliyorum. Onlar Malatyasporu çok seviyorlar. Buradaki belirsiz durumdan kaygı duymaları da normal. Ama şuna inanıyorum. Malatyaspor camiası büyük bir camia. Bu büyüklüğe uygun davranılırsa tüm bu sorunlar, krizler aşılacaktır. Onun için işbirliği, elbirliği yapmamız lazım. Yönetimdeki arkadaşların bunu bir kere daha değerlendirmelerini rica ediyorum. Malatyasporlu, Malatyalı olmaya en yakışan, en zarif şekli neyse o yöntemi izlesinler. Bana bu açıdan baktığımda şu şık geliyor. Kongre kararı alsınlar, ama o zamana kadar da kulübü götürsünler. Yani böyle denizin içindeyken kaptanlığı bırakmak gibi anlama geliyor bu. Orada da aday olmayacaksa olmaz. Kesinlikte kararından dönmeyecekse yeni yönetim çıkacaktır. Çıkmasa bile o zaman kayyıma kalır. Ama yasal prosedürünü tamamlamış olarak lige başlamış olur. Onu yapmadan böyle bir yöntemle yapmak bu işin doğru şekli değil. Bunu arkadaşlarımız gözden geçirsin. Ama Malatyaspor taraftarı da elbirliği, gönülbirliğiyle, işbirliğiyle.. İşte büyüklük özellikle kritik zamanlarda ortaya çıkıyor, gösterilmesi gereken bir şey. Ben inanıyorum ki Malatyaspor krizi atlatacaktır.