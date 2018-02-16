Malatyaspor Son Haftalarda Toparlandı

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezona 6’da sıfır ile başlayan Malatyaspor, yeni bir yapılanmayla birlikte yeniden dirilişe geçti ve geride kalan 5 haftada 13 puan topladı.

1966 yılında Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Çoşkunspor ve Akınspor’un birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, şaşalı günlerinin ardından 1. Amatör Küme’de var olma mücadelesi veriyor.

2006 yılında Süper Lige veda eden Malatyaspor, şansızlıkların bir türlü peşini bırakmaması sebebiyle TFF 1. Lig’de de tutunamadı. 2. Lig’de geçirdiği sıkıntılı süreç ve maddi problemler nedeniyle 3. Lig’e düşen Malatyaspor, 3. Lig’de de kalıcı olmayı başaramadı. Sarı kırmızılı takım yaşadığı şansızlıkların pençesinden kurtulmayı başaramazken, Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde geçmiş borçların sıkıntısını yakından hissetti. BAL 4. Grup’ta mücadele eden sarı kırmızılı takım, bir dönem takımda forma giyen Çek futbolcu Jiri Masek’in 59 bin Avro’luk alacağı nedeniyle UEFA kararıyla küme düşürüldü. Bölgesel Amatör Lig serüveni kısa süren Malatyaspor, 2012-2013 futbol sezonundan itibaren Malatya amatör küme futbol liginde mücadele etmeye başladı.

‘Doğu’nun Kaplanları’ olarak adlandırılan Malatyaspor, içinde bulunduğu dar boğazdan çıkamazken, bu sezona da iyi bir başlangıç yapamadı. Mücadele ettiği A Grubu’nda ilk 6 haftada puan alamayan efsane Malatyaspor, Mustafa Güneri ve İdris Payza’nın destekleriyle yeniden küllerinden doğarken, 5 haftada 13 puan topladı.

“İYİ BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Malatyaspor’un teknik sorumlusu Muharrem Zeyno, sezona kötü başladıklarını anımsatarak, “İlk 6 maçımızda puan alamadık. Sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptık. Mustafa Güneri ve İdris Payza ile birlikte yeni bir yapılanma oldu. Destekleriyle birlikte 4 futbolcu aldık ve iyi bir çıkış yakaladık” dedi.

Zeyno, takım olarak iyi çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte iyi bir çıkış yakaladık. İyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını da en iyi şekilde aldık. İlk 6 maçta sıfır çekmiştik. Daha sonraki 5 karşılaşmada iyi bir çıkış yakaladık. 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladık. İyi bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.”

Ligin üçüncü haftasında Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan 1966 Malatya Gençlik maçına 9 oyuncuyla çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Zeyno, “Şuanda kadromuzda 26 futbolcumuz var. Eski öğrencilerim geri döndü. Güçlü ve iyi bir kadromuz var. Geride kalan 5 haftada 13 puan topladık. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Yusuf Okyay hocamızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabi Mustafa Güneri ve İdris Payza’nın çok büyük katkılarıyla bunlar oldu” diye konuştu.

Zeyno, takımın kongreye gideceğini ve kongre sürecinden sonra gelecek sezon çalışmalarına başlanacağını ifade ederek, “Efsane Malatyaspor yeniden canlandı. Kongre süreciyle birlikte çalışmalar daha da hız kazanacak. Kulüp binası ve araç tahsisi ile ilgili çalışmalar sürüyor” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi