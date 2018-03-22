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Malatya Haber -

Malatyaspor USA Farklı Kazandı

Malatyaspor USA Farklı Kazandı
  • 22.03.2018
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Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, ligin 10.haftasında sahasında KidSuper Samba AC Reserve takımını 3-0 mağlup etti ve puanını 22’ye çıkarttı.

  Malatyaspor USA, ligin 10.haftasında Verrazano Sports Complex Back Grass Field’de KidSuper Samba AC Reserve takımını konuk etti. Sarı kırmızılılar, sahadan 3-0 üstün ayrılarak ligdeki 7.galibiyetini aldı ve puanını 22’ye yükseltti.

  Ligde 10 haftalık süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan Malatyaspor USA,  lider NYPD FC Reserve’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

  Ligin 10.haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyond FC Reserve 7-1 Stal Mielec NY Reserve      

Malatyaspor USA Reserve 3-0 KidSuper Samba AC Reserve          

Sporting Astoria SC Reserve   0-1 NYPD FC Reserve          

NY Ukrainians Reserve 0-4 Hoboken FC 1912 Reserve       

Polonia Gwardia NY Reserve 2-2 Williamsburg International FC Reserve      

Central Park Rangers Reds Reserve 3-0 Manhattan Celtic Reserve    

Malatyaspor USA’nın şuana kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Malatyaspor USA Reserve 0:1 Brishna Reserve

Sporting Astoria SC Reserve 3:3 Malatyaspor USA Reserve

Malatyaspor USA Reserve 3:0 FT FC Spring Valley Reserve

KidSuper Samba AC Reserve 2:3 Malatyaspor USA Reserve

Central Park Rangers Reds Reserve 3:2 Malatyaspor USA Reserve

Malatyaspor USA Reserve 6:3 Bronx Supreme FC Reserve

Manhattan Celtic Reserve 2:3 Malatyaspor USA Reserve

Malatyaspor USA Reserve 3:0 NYPD FC Reserve

Brishna Reserve 2:4 Malatyaspor USA Reserve

Malatyaspor USA Reserve 3-0 KidSuper Samba AC Reserve.

Yeni Malatya Gazetesi

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