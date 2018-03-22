Malatyaspor USA Farklı Kazandı
Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, ligin 10.haftasında sahasında KidSuper Samba AC Reserve takımını 3-0 mağlup etti ve puanını 22’ye çıkarttı.
Malatyaspor USA, ligin 10.haftasında Verrazano Sports Complex Back Grass Field’de KidSuper Samba AC Reserve takımını konuk etti. Sarı kırmızılılar, sahadan 3-0 üstün ayrılarak ligdeki 7.galibiyetini aldı ve puanını 22’ye yükseltti.
Ligde 10 haftalık süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan Malatyaspor USA, lider NYPD FC Reserve’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Ligin 10.haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyond FC Reserve 7-1 Stal Mielec NY Reserve
Malatyaspor USA Reserve 3-0 KidSuper Samba AC Reserve
Sporting Astoria SC Reserve 0-1 NYPD FC Reserve
NY Ukrainians Reserve 0-4 Hoboken FC 1912 Reserve
Polonia Gwardia NY Reserve 2-2 Williamsburg International FC Reserve
Central Park Rangers Reds Reserve 3-0 Manhattan Celtic Reserve
Malatyaspor USA’nın şuana kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:
Malatyaspor USA Reserve 0:1 Brishna Reserve
Sporting Astoria SC Reserve 3:3 Malatyaspor USA Reserve
Malatyaspor USA Reserve 3:0 FT FC Spring Valley Reserve
KidSuper Samba AC Reserve 2:3 Malatyaspor USA Reserve
Central Park Rangers Reds Reserve 3:2 Malatyaspor USA Reserve
Malatyaspor USA Reserve 6:3 Bronx Supreme FC Reserve
Manhattan Celtic Reserve 2:3 Malatyaspor USA Reserve
Malatyaspor USA Reserve 3:0 NYPD FC Reserve
Brishna Reserve 2:4 Malatyaspor USA Reserve
Malatyaspor USA Reserve 3-0 KidSuper Samba AC Reserve.
Yeni Malatya Gazetesi