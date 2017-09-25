Malatyaspor USA Galibiyet Serisini Sürdürdü

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi Kuzey Grubu ekiplerinden Malatya USA, ligin üçüncü haftasında sahasında FC Spring Valley takımını 5-1 mağlup ederek, ligde 3’te 3 yaptı. Sarı kırmızılılar, ligde 3’ncü hafta sonunda kalesinde ilk kez gol gördü.

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi’nde üçüncü hafta geride kaldı. Kuzey grubunun lideri Malatyaspor Usa, ligin üçüncü haftasında sahasında FC Spring Valley ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, başından sonuna kadar üstün olduğu karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak, 3’te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Malatyaspor USA’ya galibiyeti getiren golleri 12, 21, 34 ve 53’ncü dakikada Engin Baytar ile 72’nci dakikada Arda Çolak kaydetti. FC Spring Valley takımının tek sayısı 83’ncü dakikada Frank Luise’den geldi.

“ŞAMPİYONLUK KUPASINI ÜNLÜ TİMES MEYDANI’NDA KALDIRACAĞIZ”

Amerika’da kurulan ve Malatya’yı temsil eden Malatyaspor USA’nın başkanı Teoman Mutlu, Amerika Cosmopolitan 1. Ligi Kuzey Grubu’nda geride kalan 3 haftada 9 puan topladıklarını kaydederek, kalan haftalarda da galibiyet serisini sürdürüp, şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

Teknik direktör Ümit Karan’ın önderliğinde takımın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Mutlu, “İyi bir kadromuz var. Takımdaki herkes elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtıyor. Ligde 3’te 3 yaptık ve 9 puanla lideriz. Kalan haftalarda da galibiyet serisini sürdürüp, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz” diye konuştu.

Mutlu, sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ve bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Şampiyonluk kupasını ünlü Times Meydanı’nda kaldırmak istiyoruz. Bu şampiyonluğu gurbetçi Türklere armağan edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’den de takımımıza sahip çıkmasını ve desteklemesini bekliyoruz. Takım olarak bütün Amerika’ya hem Türkiye hem de Malatya’yı en iyi şekilde tanıtıyoruz.”

ENGİN BAYTAR GÖZ DOLDURUYOR

Malatyaspor USA’nın golcü futbolcusu Engin Baytar hem ortaya koyduğu performans hem de attığı gollerle göz dolduruyor.

34 yaşındaki Baytar, merkez orta saha olmasına karşın Malatyaspor USA’da attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası bulunan 1,76 metre boyundaki Engin Baytar, daha önce Çaykur Rizespor, İstanbulspor, Karşıyaka, Eskişehirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Armina Bielefeld II, Trabzonspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği’nin formalarını giymişti.

Kariyerinde büyük başarılar olan ve şuan Malatyaspor USA’nın başarısı için ter döken Baytar, ligde geride kalan 3 haftada 10 gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ilk haftasında Brishna takımını 7-0 yenen Malatyaspor USA’da tecrübeli futbolcu Engin Baytar, 4 gol atarak yıldızlaşmıştı. Ligin ikinci haftasında da hızını kesmesen Baytar, 2 gol kaydetmeyi başardı. Ligin üçüncü haftasında FC Spring Valley ağlarına 4 gol bırakan başarılı futbolcu, büyük bir rekora doğru ilerliyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi