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Malatya Haber -

Malatyaspor USA Galip Geldi

Malatyaspor USA Galip Geldi
  • 13.03.2018
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Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, ligin 9.haftasında deplasmanda Brishna Reserve’yi 4-2 mağlup etti ve puanını 19’a çıkarttı.

  Randalls Island Field Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan 4-2 üstün ayrılan Malatyaspor USA, haftayı 21 puanla lider durumda bulunan NYPD FC Reserve takımının bir sıra gerisinde 19 puanla ikinci sırada tamamladı.

  Malatyaspor USA, 9 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.

  Malatyaspor USA’nın şuana kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Malatyaspor USA Reserve 0:1 Brishna Reserve

Sporting Astoria SC Reserve 3:3 Malatyaspor USA Reserve

Malatyaspor USA Reserve 3:0 FT FC Spring Valley Reserve

KidSuper Samba AC Reserve 2:3 Malatyaspor USA Reserve

Central Park Rangers Reds Reserve 3:2 Malatyaspor USA Reserve

Malatyaspor USA Reserve 6:3 Bronx Supreme FC Reserve

Manhattan Celtic Reserve 2:3 Malatyaspor USA Reserve

Malatyaspor USA Reserve 3:0 NYPD FC Reserve

Brishna Reserve 2:4 Malatyaspor USA Reserve

  Malatyaspor USA ligin 10.haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında KidSuper Samba AC Reserve takımını konuk edecek.

  Malatyaspor USA’nın başkanı Teoman Mutlu, Brishna deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

  Oyuncuları Brishna karşısındaki iyi oyunlarından dolayı tebrik eden Mutlu, kalan maçlarda istedikleri sonuçları alıp, şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi

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