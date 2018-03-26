Malatyaspor USA Lider Oldu

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, ligin 11.haftasında NYPD FC’yi 6-3 yenerek zirveye yerleşti.

Grupta zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Malatyaspor USA deplasmanda NYPD FC’ye konuk oldu. Flushing Meadow Field 8’de oynanan karşılaşmayı Malatyaspor USA Akhtam Khamrokulov (3), Ronald Kufoin (2) ve Kemal Gürel’in golleriyle 6-3 kazanarak, puanını 25’ê çıkarttı ve zirveye yerleşti.

Malatyaspor USA’nın başkanı Teoman Mutlu, ligde iyi bir gidişatlarının olduğunu ifade ederek, ligde kalan haftalarda da istedikleri sonuçları alıp, şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Amerika’da mücadele ettikleri ligde şampiyon olup, kupayı gurbetçi Türklerle birlikte ünlü Times Meydanı’nda kaldırmak istediklerini dile getiren Mutlu, “Malatya ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyoruz” dedi.

Geçen sezon takımın altyapısını kurmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, bu sezon ise hedefe oynayan bir takım kurduklarını anlatan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tesis ve futbolcularla ilgili bir dizi çalışmalar yaptık. Altyapıda önemli çalışmalarımız oldu. Bu sezonda Amerika Cosmopolitan Ligi’ne katıldık. 1923 yılından beri faal olan bir lig ama Amerika’da futbol daha yeni yeni oturuyor. Lig sistemi çok farklı, Türkiye veya Avrupa gibi bir sistemleri yok. Liglerin kendi patronları var. Biz Amerika Cosmopolitan Ligi’ne kayıt yaptırdık. Ligde şuana kadar iyi bir gidişat yakaladık. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz Amerika’da ünlü Times Meydanı’nda kırmızı merdivenler var, orda Türklerle beraber bu kupayı kaldırmak. İnşallah kalan haftalarda da istediğimiz sonuçları alıp, hedefimize ulaşacağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi