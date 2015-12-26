Malatyaspor’a Belediyeden Destek

Malatya Belediyesi bünyesindeki Esenlik Şirketi, maddi sıkıntı yaşayan Malatyaspor’a yaptığı parasal destek miktarını 1.062 milyon YTL (1 trilyon 062 milyar TL)’ye çıkardı. Malatyaspor’da kulüp başkanı Haşim Karadağ’ın “istifa girişimiyle” gündeme getirdiği maddi sıkıntıların ardından ilk etapta 162 bin YTL yardım yaptığı belirtilen şirketin, 900 bin YTL’lik ikinci parti desteğine ilişkin yardım çeki Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından, kulüp başkanına verildi.

Konuya ilişkin olarak Belediye Basın Bürosu’nun yayınladığı bülten şöyle:

“..Süper Lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Malatyaspora bugüne kadar büyük destek sağlayan Malatya Belediyesi, kulübün maddi sıkıntılar yaşadığı bu dönemde büyük bir yardımda daha bulundu.

Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi ile Malatyaspor Kulübü arasında imzalanan reklam sözleşmesinin ardından 900 bin YTLlik çekler, Belediye Başkanı H.Cemal Akın tarafından Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağa verildi. Geçtiğimiz günlerde de 162 bin YTLlik KDVyi peşin ödeyen Esenlik Şirketi, verilen 900 bin YTLlik çeklerle toplam yardımını 1.062 milyon YTLye çıkarmış oldu.

Malatyaspora reklam karşılığında yapılan yardımla ilgili olarak 13 Şubat Salı günü saat 15.00de bir tören düzenlendi.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törene Belediye Başkanı H.Cemal Akın ve Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağın yanı sıra Esenlik Şirketi Genel Müdürü Osman Furkan ile bazı Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Tören sırasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı H.Cemal Akın, Haşim Karadağ ve ekibinin Süper Ligden düştükten sonra en sıkıntılı döneminde Malatyaspora talip olduklarını belirterek, göreve geldikleri tarihten itibaren Başkan Haşim Karadağ ve ekibinin Malatyasporu hak ettiği yere kavuşturmak için gayret sarfettiklerini ve hedefe doğru da emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Malatya kamuoyunun en çok sevdiği kurumların başında gelen Malatyaspora, Malatya Belediyesi olarak asli görevlerini aksatmamak şartıyla destek verdiklerini de kaydeden Belediye Başkanı Akın, Göreve geldiğimiz günden itibaren bizden evvelki dönemlerde vaat edilen ancak yerine getirilmemiş olan vaadleri de yerine getirerek. ödenmeyen paraları ödedik. Şu anda yine Malatyaspora destek vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da Malatyalılarla birlikte destek vermeye de devam edeceğiz.

Bu sıkıntılı günlerde büyük fedakarlıklarla kulübün başına gelen değerli hemşehrimiz Haşim beyi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Neticede Malatyaspor inşallah yeniden Süper Lige çıkacaktır dedi.

Esenlik Şirketi Genel Müdürü Osman Furkan da, Esenlik Şirketinin Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresinin sermayesiyle kurulduğunu belirterek, Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi, Malatyanın üretmiş olduğu ortak değeri, Malatyadan aldığını tekrar Malatyaya vererek ahlaki sorumluluğunu bugün bir kere daha yerine getiriyor. Malatyanın ortak değeri olan, sevincini ve üzüntüsünü birlikte paylaştığı Malatyaspora sayın Belediye Başkanımızın bize verdiği görev çerçevesinde 900 milyar lirayı, takımın final havasını yakaladığı bu günlerde önemli katkı vereceğine inanarak, başarı dileklerimle bu reklam sözleşmesine imza atmaktan mutluluk duyuyorum şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağ ise bugüne kadar Malatyaspora desteklerini esirgemedikleri için Belediye Başkanı H.Cemal Akına ve Esenlik Şirketine teşekkür ederek, Malatyaspora devamlı destek oldular, bu zor günde ve dönemde yine destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Malatyaspor Malatyanın ortak paydasıdır. Bu zor dönemde herkesin Malatyaspora destek olması lazım. Her zaman Belediyenin kapısını çalmayalım. Malatyaspor Süper Lige çıkınca Malatya ekonomisine katkısı olacaktır. Ekonomiye katkısı olduğu zaman da herkes bundan faydalanacaktır. İnşallah alnımızın akıyla bu yıl şampiyon olacak ve Süper Lige çıkacağız dedi.

Yapılan bu yardımın herkese örnek olması temennisinde de bulunan Malatyaspor Başkanı Haşim Karadağ, herkesin bu zor dönemde elini taşın altına koymasını istiyorum. Çünkü Malatyaspor sadece Belediye Başkanı ve Haşim Karadağın değildir. Protokoldeki kalabalığı bu yardımlarda da görmek istiyorum. Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmalardan sonra Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağ ile Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi Genel Müdürü Osman Furkan tarafından hazırlanan Reklam Sözleşmesi imzalanırken, sözleşmenin imzalanmasının ardından Belediye Başkanı H.Cemal Akın, 900 bin YTLlik çekleri Haşim Karadağa verdi..”