Malatyaspor’a Belediyeden Destek
Malatya Belediyesi bünyesindeki Esenlik Şirketi, maddi sıkıntı yaşayan Malatyaspor’a yaptığı parasal destek miktarını 1.062 milyon YTL (1 trilyon 062 milyar TL)’ye çıkardı. Malatyaspor’da kulüp başkanı Haşim Karadağ’ın “istifa girişimiyle” gündeme getirdiği maddi sıkıntıların ardından ilk etapta 162 bin YTL yardım yaptığı belirtilen şirketin, 900 bin YTL’lik ikinci parti desteğine ilişkin yardım çeki Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından, kulüp başkanına verildi.
Konuya ilişkin olarak Belediye Basın Bürosu’nun yayınladığı bülten şöyle:
“..Süper Lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Malatyaspora bugüne kadar büyük destek sağlayan Malatya Belediyesi, kulübün maddi sıkıntılar yaşadığı bu dönemde büyük bir yardımda daha bulundu.
Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi ile Malatyaspor Kulübü arasında imzalanan reklam sözleşmesinin ardından 900 bin YTLlik çekler, Belediye Başkanı H.Cemal Akın tarafından Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağa verildi. Geçtiğimiz günlerde de 162 bin YTLlik KDVyi peşin ödeyen Esenlik Şirketi, verilen 900 bin YTLlik çeklerle toplam yardımını 1.062 milyon YTLye çıkarmış oldu.
Malatyaspora reklam karşılığında yapılan yardımla ilgili olarak 13 Şubat Salı günü saat 15.00de bir tören düzenlendi.
Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törene Belediye Başkanı H.Cemal Akın ve Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağın yanı sıra Esenlik Şirketi Genel Müdürü Osman Furkan ile bazı Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Tören sırasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı H.Cemal Akın, Haşim Karadağ ve ekibinin Süper Ligden düştükten sonra en sıkıntılı döneminde Malatyaspora talip olduklarını belirterek, göreve geldikleri tarihten itibaren Başkan Haşim Karadağ ve ekibinin Malatyasporu hak ettiği yere kavuşturmak için gayret sarfettiklerini ve hedefe doğru da emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Malatya kamuoyunun en çok sevdiği kurumların başında gelen Malatyaspora, Malatya Belediyesi olarak asli görevlerini aksatmamak şartıyla destek verdiklerini de kaydeden Belediye Başkanı Akın, Göreve geldiğimiz günden itibaren bizden evvelki dönemlerde vaat edilen ancak yerine getirilmemiş olan vaadleri de yerine getirerek. ödenmeyen paraları ödedik. Şu anda yine Malatyaspora destek vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da Malatyalılarla birlikte destek vermeye de devam edeceğiz.
Bu sıkıntılı günlerde büyük fedakarlıklarla kulübün başına gelen değerli hemşehrimiz Haşim beyi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Neticede Malatyaspor inşallah yeniden Süper Lige çıkacaktır dedi.
Esenlik Şirketi Genel Müdürü Osman Furkan da, Esenlik Şirketinin Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresinin sermayesiyle kurulduğunu belirterek, Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi, Malatyanın üretmiş olduğu ortak değeri, Malatyadan aldığını tekrar Malatyaya vererek ahlaki sorumluluğunu bugün bir kere daha yerine getiriyor. Malatyanın ortak değeri olan, sevincini ve üzüntüsünü birlikte paylaştığı Malatyaspora sayın Belediye Başkanımızın bize verdiği görev çerçevesinde 900 milyar lirayı, takımın final havasını yakaladığı bu günlerde önemli katkı vereceğine inanarak, başarı dileklerimle bu reklam sözleşmesine imza atmaktan mutluluk duyuyorum şeklinde konuştu.
Son olarak konuşan Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağ ise bugüne kadar Malatyaspora desteklerini esirgemedikleri için Belediye Başkanı H.Cemal Akına ve Esenlik Şirketine teşekkür ederek, Malatyaspora devamlı destek oldular, bu zor günde ve dönemde yine destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Malatyaspor Malatyanın ortak paydasıdır. Bu zor dönemde herkesin Malatyaspora destek olması lazım. Her zaman Belediyenin kapısını çalmayalım. Malatyaspor Süper Lige çıkınca Malatya ekonomisine katkısı olacaktır. Ekonomiye katkısı olduğu zaman da herkes bundan faydalanacaktır. İnşallah alnımızın akıyla bu yıl şampiyon olacak ve Süper Lige çıkacağız dedi.
Yapılan bu yardımın herkese örnek olması temennisinde de bulunan Malatyaspor Başkanı Haşim Karadağ, herkesin bu zor dönemde elini taşın altına koymasını istiyorum. Çünkü Malatyaspor sadece Belediye Başkanı ve Haşim Karadağın değildir. Protokoldeki kalabalığı bu yardımlarda da görmek istiyorum. Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum şeklinde sözlerini tamamladı.
Konuşmalardan sonra Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağ ile Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi Genel Müdürü Osman Furkan tarafından hazırlanan Reklam Sözleşmesi imzalanırken, sözleşmenin imzalanmasının ardından Belediye Başkanı H.Cemal Akın, 900 bin YTLlik çekleri Haşim Karadağa verdi..”