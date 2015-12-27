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Malatya Haber -

Malatyaspor’a Gıda Yardımı!

Malatyaspor’a Gıda Yardımı!
  • 27.12.2015
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TFF 2. Lig 4. Grup takımlarından Malatyaspora, Malatyalı iş adamı Fatih Ilıcak tarafından iaşe yardımı yapıldı.

Malatyasporda 8 Ağustosta gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul beklenirken, zor günler geçiren kulübe iş adamı Fatih Ilıcak, iaşe yardımında bulundu.

Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malatyalı işadamı Fatih Ilıcak’a Malatyaspor’a göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Malatyalı işadamı sayın Fatih Ilıcak Malatyaspor’un bu zor günlerinde yanında durarak kulübümüze iaşe yardımında bulunmuştur. Kendisi zaten çeşitli alanlarda hayırseverliliğiyle sevilen bir İş Adamı olduğu için kendisine şükranla teşekkürlerimizi sunuyor Malatyaspor’a da göstermiş olduğu katkının örnek teşkil etmesini umuyor saygılarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda yardımlarını esirgemeyen sayın İlhan Kavuk ve sayın Mahmut Cücemen’e teşekkürlerimizi sunarız denildi

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