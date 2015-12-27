Malatyaspor’a Yeni Hoca
Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Malatyaspor’da yönetim, teknik direktör konusunda Ergün Albayrak ile prensip anlaşmasına vardı.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Malatyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Korkmaz, “Teknik direktör Ergün Albayrak ile prensip anlaşmasına vardık. Hocamız birkaç gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacak” dedi.
Öte yandan Malatyaspor’un devre arası kamp çalışmalarını büyük ihtimalle Antalya’da yapacağı kaydedildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."