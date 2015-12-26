Malatyaspor’da ‘En’ Kötüye Doğru Hızlı Gidiş!.. 1-0

Malatyaspor, Denizlispor’la deplasmanda karşı karşıya geldi. Denizlispor 84. dakikada Mehmet Yılmaz’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Bu arada, maçın kadroları açıklandığında, Malatyaspor’da yine bir “Ziya Doğan Garipliği” dikkat çekti. Hafta içerisinda A milli takıma davet edilen ve bir futbolcu için en büyük mutluluğu yaşayan Malatyaspor’un genç futbolcusu Bilal Kısa, ilk 11’de yeralmıyordu. Teknik Direktör Doğan’ın, birçok maçta görülen garip tercihlerinin “zirvesi”, 2 gün önce A milli takıma seçilmiş bir futbolcusuna kadroda yer vermemek oldu. Bu maçtan önce oynanan PAF takımlar maçı ise 1-1 berabere sonuçlandı.

STAD: Denizli Atatürk,

HAKEMLER: Vedat Yüksel, Alpaslan Dedeş, Serdar Diyadin (4. hakem Barış Şimşek)

DENİZLİSPOR: Süleyman, Bülent Ertuğrul, Burak, Kratochvil, Mustafa Keçeli (Dk. 78 İbrahim Çelik), Tomas, Serhat, İbrahim Ege (Dk. 71 Levent), Yusuf (Dk. 65 Alex), Selahattin, Mehmet Yılmaz,

YEDEKLER: Soulaymanou, İbrahim Çelik, Alex, Oliveria, Levent, Fatih, Ahmet Çağıran

MALATYASPOR: Fevzi, Emrah (Dk. 87 Volkan), Evren, Serkan Bensol, Michalek, Ömer Erdoğan, Johansson, Mert Korkmaz, Hakan, Senkerik (Dk. 82 Mustafa Özkan), Sertan (Dk. 63 Masek)

YEDEKLER: Bora, Mustafa Özkan, Bilal Kısa, Serdal, Volkan, Aytaç, Jiri Masek

SARI KARTLAR: Ömer Erdoğan, Serkan Bensol (Malatyaspor), İbrahim Ege, Bülent Ertuğrul, Burak, Selahattin (Denizlispor)

İLK YARI..

4. dakikada Bülent Ertuğrul’un ceza sahasına ortasında Mehmet Yılmaz’ın rövaşatasında kaleci Fevzi topu kontrol etti.

6. dakikada Bülent Ertuğrulun yaklaşık 30 metreden sert şutunda top yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada Yusuf’un sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Serhat’un vuruşu kaleci Fevzi’de kaldı.

25. dakikada Emrah’ın ceza sahasına ortasında top defanstan döndü, boş kaleye Senkerik’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Mustafa Keçeli’nin sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

39. dakikada Mustafa Keçeli’nin sağ kanattan kullandığı kornerde kaleci Fevzi, çizgi üzerinden topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

40. dakikada Mehmet Yılmaz’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selahattin’in sert şutunda top yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI..

57. dakikada Serhat’ın getirdiği topa Selahattin ve Mehmet Yılmaz vuramadılar.

61. dakikada Selahattin’in şutu Fevzi’yi geçti, üst direkten döndü.

83. dakikada Malatyaspor, çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ortalanan topu Senkerik ayağının altından kaçırınca, kaleyle karşı karşıya olduğu bu pozisyon kaçan mutlak bir gol pozisyonu oldu.

84. dakikada soldan topu taşıyan Selahattin ortaladı, Mehmet Yılmaz cezaalanında topla buluştu ve bu futbolcuya çarpan top, filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşma 1-0 bitti.