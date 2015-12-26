Malatyaspor’da Olumlu Gelişmeler

Malatyaspor’da yaşanmakta olan kaos ortamının atlatılması için çabalar sürdürülürken, olumlu gelişmeler de umut vermeye başladı. Bu arada, Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da bugün kampı ziyaret ederek, geçen hafta verilen 100 milyara ek olarak bir torba içerisindeki 100 milyar liranyı futbolculara dağıtılmak üzere kaptan Taner’e torbayla teslim ettiği, ayrıca da Sakarya maçı için 2’şer milyar galibiyet primi açıkladığı bildirildi.

ZİYARETLER..

Vali Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cemal Akın’ın Pazar gecesi kampta ziyaret ettikleri futbolcularla uzun süre sohbet ettikleri, onları sorunların halledileceği konusunda rahatlattıkları, bu doğrultuda belediyenin de rakamı henüz açıklanmayan ancak “çok önemli miktar” denilen bir para desteğini bugünlerde sağlayacağı bildirildi.

Vali Daşöz’ün ayrıca, geçtiğimiz hafta istifasını açıklayan Teknik Direktör Metin Yıldız’la bir telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşmede Yıldız’ın tekrar takımın başına dönebileceğine ilişkin yumuşama sağlandığı ifade ediliyor.

Malatyaspor için açılan yardım kampanyasına taraftarın ilgisinin fazlalığı da ilgilileri memnun etti.

BELEDİYEDEN 100 MİLYAR DAHA..

Bu arada, Belediye Başkanı Akın’ın 100 milyarlık yeni desteği ile ilgili Belediye Basın Bürosu’nun yayınladığı bülten şöyle:

“Belediye Başkanı H.Cemal Akın, zor günler geçiren Malatyaspora desteklerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı Arefesinde 100 milyar lira takım kaptanı Tanere teslim eden Belediye Başkanı H.Cemal Akın, 15 Ekim Pazartesi günü de 100 milyar lira daha takım kaptanı Tanere teslim etti.

Parayı kendi elleriyle Malatyaspor Takım Kaptanı Taner Demirbaşa teslim eden Belediye Başkanı H.Cemal Akın, burada yaptığı konuşmada, Malatyasporun son günlerde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, bu sıkıntılı sürecin bitirilmesi hususunda Malatya Belediyesi ve Malatya Valiliğinin başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları başkanlarının büyük bir gayretle çalıştığını söyledi.

Malatyaspor adına bankalarda açılan hesap numaralarının Malatya halkını belirli noktalarda motive ettiğini belirten Başkan Akın, Malatya bütünüyle bu konuya sahip çıkmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi Malatya mutlaka kendisine düşen görevi yapacaktır. Sporcularımıza mutlaka alacaklarını ödeyecektir dedi.

Malatyanın Taner gibi bir kaptanının, Metin Yıldız gibi bir hocasının olduğu için çok şanslı olduğunu belirten Başkan Akın, sporcularımızın hepsi bir evin tuğlaları gibi birbirleri ile dayanışma içerisindeler. Ancak, son zamanlarda birkaç arkadaşımız Malatyadan ayrılmışlar. Ayrılanlar için bir şey söylememiz mümkün değil, onların kendi takdirleri. Ancak, her türlü fedakarlığa katlanarak Malatyada kalıp, Malatya insanını üzmeme ve Malatyasporun problemlerini yüklenme noktasında ayrılmayan arkadaşlarımıza bizim ayrı bir gönül bağımız oluşmuştur. İnanıyorum ki Malatya da bu kardeşlerimize sahip çıkacaktır. Bayramdan evvel bir nebze olsun katkıda bulunmak için 100 milyar lira getirip Taner kaptanımıza vermiştik. Bugün de bir 100 milyar daha getirerek maçtan evvel Taner kaptanımıza teslim ediyoruz. İnşallah bunun akabinde de futbolcularımızın borçlarının ödenmesi için gerekli gayretleri göstereceğiz. Belediye olarak, Malatya olarak bütün hemşerilerimiz gayret gösterecek, Malatyaspor hak ettiği yere ulaşacaktır şeklinde konuştu.

15 Ekim Pazartesi günü akşamı Sakaryasporla karşılaşacak olan Malatyaspor takımının bu maçtan galibiyetle ayrılacaklarına da inandığını söyleyen Başkan Akın, takımın bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde futbolcu başına 2şer milyar lira galibiyet primi vereceğini söyledi.

Malatyasporun Sakaryaspor maçını kazanarak, zaferle sahadan ayrılacağını belirten Akın, Malatyasporun içerisinde bulunduğu bu sıkıntıların aşılmasında gayret gösteren takım kaptanı Taner ve diğer futbolculara teşekkür ederek, takıma başarılar diledi.

Belediye Başkanı H.Cemal Akına teşekkür eden takım kaptanı Taner ise yaptığı açıklamada, herkesin kendi üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirterek, futbolcuların üzerine düşenin bugün oynayacakları maçta en iyi şekilde mücadele ederek galip gelmek olduğunu söyledi. Taner, İnşallah her şey istediğimiz gibi gider, maçı alırız ve bütün Malatyayı sevindiririz dedi…”

KAYYUM KONUSU..

Öte yandan, Malatyaspor’un Avukat Şevket Küçükaslan başkanlığındaki “4 günlük” yönetiminin istifasını açıklamasının ardından, kayyum oluşturulması için istifaları götürdüğü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, “görevsizlik” kararıyla konuyu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği bildirildi. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bugünlerde kayyum heyetini ataması bekleniyor.

Diğer yandan Malatya Valiliği’nin kayyum ataması ile ilgili olarak mahkemeye ilettiği 9 kişilik listede ise; Belediye Meclis Üyesi Atilla Kantarcı, eski kulüp ve belediye başkanlarından Naci Şavata, eski futbolculardan Feyyaz Bursalı, Valilik Basın Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Avukat Selahattin Sarıoğlu, ESOB Başkan Yardımcısı Orhan Özbek, TSO Genel Sekreteri Sait Kabadayı, Tüccar Necdet Narin ile yeminli mali müşavir Şefik Şengün’ün adlarının bulunduğu öğrenildi. Bu isimlerden bazılarının görev almak istemedikleri, bunun yanı sıra kayyumda görev alması uygun görülen yeni isimler olduğu da haber alındı.