Malatyaspor’da Rota İbrahim Üzülmez!
Teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay’ı ikna edemeyen Y.Malatyaspor’da rota İbrahim Üzülmez’e çevrildi. Başarılı hocayla temas kurulurken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.
Öte yandan kulübe yakın bazı menajerlerin Eskişehirspor’da başarısız olup ayrılan Sergen Yalçın’ı getirmek istediği belirtildi. Malatya’da hoca konusu yarınki Karabükspor maçının ardından kesinlik kazanacak.
Kaynak:Fanatik
Yorumlar
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2. Haftayı da bitirdik. Ne gerek var teknik direktöre. Takım çıkıp oynuyor. Paramız boşa gitmesin. Biz 1. Lige gidelim!!!!!!!!
Turkiyede her eski futbolcu teknik direktor ama bir takimin uzun ,orta ve kisa vadede hedefi olan cağdaş futbol anlayisina sahip bir takim olusturmak hedefi olan teknik direktor az sadece basak sehir bu dedigim hedeflere sahip bir takim yonetim teknik ekip kutlamak gerekir.yenile biliesin ama ezilmeden…gunu kurtarmak gelecegi kurtarmaz sadece erteler.
İbrahim üzülmez gelirse.Garanti küme düşeriz.Yurt dışından disiplinli bir hoca bulunabilir.Nokta transfer baba transfer diye diye beklentimizi ve maça gitme arzumuzu yıktınız.Ha Ali Ravcı ha İbrahim Üzülmez
Bu iş Adil Gevrekle olacak iş değil diye hemen hemen her defasında buradan dile getirdim. Beni Adil Gevreğe karşı muhalefet olarak görenler şunu iyi bilsinlerki ne kişi nede bir kurum kendini Malatya’dan ve Malatyaspor’dan daha üstün göremez. Malatya ve Malatyaspor bizim için bir sevdadır tutkudur bu takımın başına başkan olacak kişi’de bu değerlere sahip olan kişi olmalıdır bu şerefli bayrağı kim hakkıyla taşıyacaksa görev ona verilmelidir acemi yandaş diyerek takımın geleceğini siyasi emellerine ortak edenler asla Malatyalı veya Malatyasporlu olamaz taraftar artık gözünü açmalı hem Malatyasına hemde Malatyasporuna sahip çıkmalı vakit çok geç olmadan.
MUSTAFA DENIZLI ŞU AN ICIN BIZE EN UYGUN HOCA…ŞU ANDAKI ELEK ALTI IBRAHIM SERGEN GIBI HOCALARDAN IYIDIR…HIC OLMASA KARIYERI VAR….YONETIM BIR DUSUNSE IYI EDER….ŞU ANDA BOŞTA …BU TAKIM NE OLDUGU BELLISIZ KARIYERSIZ HOCALARA TESLIM EDILMEMELI….SUPERLIG ICIN 15 YIL BEKLEDI BU ŞEHIR….BIR ÇIRPIDA HEBA EDILMEMELI….
Güzel kardeşim Mustafa Denizliden geçmiş artık. Geçen yıl Eskişehir’i gördük. Elindeki şampiyonluğu bize hediye etti. Bir önceki yıl Galatasarayın başına geçti gördük.
Günü kurtarmak yerine uzun vadeli düşünüp ona göre hareket etmeli.Bu noktada irfan hocaya yapılan kesinlikle affedilecek birşey değildi.Sonrada burda irfan hoca gelsin diye veryansın edenler o zaman hiç sesini çıkarmadılar.Ertuğrul kazığı atıp gittikten sonra anladık ama çok geç oldu.
Demedi demeyin…..İbrahim üzülmez
Yönetim üzülür.
Çare kongre.
Şu anda teklif götürülen her isim hepsi başarısızlıkları ispatlanmış isimler.koca bir takımı batırdınız.sağolun başkan
Arkadas ya Malatyanin evlatlari olan Korkmaz kardeslerin nesi var
Malatyasporu küme düşürecek teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor…
Yorumlardan birinde Bülent Korkmaz ismini gördüm.Malatyalıymış,başarılı olurmuş.Malatyalı olmayan cok kişi ondan daha Malatyalıdır.
Allahına kurban.Çok doğru söylemişsin.
Bu.hoca.basarli.olamaz.unutmayin
deli dumrul uçurur bu takımı
teknik direktör sorunu çözüldü. son dakika haber olarak geçti. Adil gevrek olmuş….
Bu teknik adamlarla olmaz en fazla 2 maç tutarsın sonra kaçarlar örnek ertuğrul gibi bize irfan hoca gibi biri lazım bulamazsanız yabancı teknik adam bulun nede olsa takımın çoğu yabancı oyuncu
gerçekten bülent korkmaz var ünal karaman bunları konuşun bunlara teklif yapın.
Bu teknik adamlarla olmaz en fazla 2maç tutarsın sonra kaçarlar örnek ertuğrul gibi bize irfan hoca gibi biri lazım bulazsanız yabancı teknik adam bulun nede olsa takımın çoğu yabancı oyuncu
Her gün bi rota cevir cevir dur malatyam rotayi ilk yari bitmeden rota yönünü bulur insallah
Ya getirin Bülent Korkmazi yaninda Mert Korkmaz da gelir alin size Malatyali antrenör bizi idare eder le bu Sene yoksa bu Yönetimden bir sey bulamayiz nokta
ya sen futboldan hiçççççççççççç anlamıyon bulentin bir basarısı varmı bırakın başkanın yakasını o kimi getirecegini bilir
Malatyalı yy mış… Biliyoruz onun İstanbullu olduğunu. Malatyayı kabul bile etmiyordu
sözde bu hafta 10 oldu hoca ama takimin basinda hoca yok
Son dakika;Evkur Yenimalatyaspor teknik direktör olarak Adil Gevrek’le anlaştı.
sergen hariç kim gelirse razıyım…..
Vedat inceefe, cihat arslan veya yılmaz vuraş
hoca konusunda söğütlü cami imamına da teklif götürülmeli.kesinlikle sergen ve ibrahim üzülmezden daha başarılı olacağına garanti veririm.
Biz comez adamlarin deneme tahtasimiyiz. Koca şehir bir hoca gelmiyor. Yazıklar olsun. Bakanliginizda genel başkan yardımcılıklarıniz da sizlerin olsun. Ayıptır ben utanıyorum bu acizlikten. Iki genel başkan yrd. Ve bakanımız var ama bizi tinlayan yoktur.
Yaziklar olsun hergün Biri geliyo..
Teknik direktörsüz bir maça çıkmamanın ne demek olduğunu Bursaspor maçında çok net gördük. Önemsenmeyen bu puan kayıplarını lig sonunda çok ararız. süper lig de alınacak 1 puanın bile inanılmaz önemi bulunmaktayken, malesef yöneticilerimizin daha ligin başındayız acele karar vermek istemiyoruz gibi vurdumduymaz yorumları gönlünü malatya kentine ve takımına vermiş biz taraftarları oldukça huzursuz etmektedir. Görüşülen Teknik adamlar Türkiye de tanınmış ve kabul edilmiş insanlar. Keşke yönetimin bu hassasiyetini yapılan transferlerde de görebilseydik. Acele yapılan transferler ve ne olduğunu bilmediğimiz futbolcuları bu kente getiren yönetimimiz nedense alınacak ve her biri nam yapmış Teknik adamlarla ilgili acele karar vermeyelim diyor. Bu durumun biran önce çözülmesi gerektiği kanaatindeyim ve ben şahsım olarak bu takımın ismi gecen teknik adamlardan herhangi biriyle biran önce anlaşılması durumunda en kötü bu ligde tutunacağı düşüncesindeyim…
Bir takım ancak bu kadar itibarsızlaştırılır.Yazıklar olsun.
arkadaş illaki takım takım gezip emekli olduğunda ek iş olarak teknik direktörlük yapan birilerini getirmek şartmı aklım almıyor,getirecekseniz nasıl ayrıldı bilmiyoruz ama eğer yüzümüz varsa irfan hoca,olmuyorsa yılmaz hoca getirilmeli.yoksa ismi geçen hocaları getirmenize gerek yok bulun bir beden eğitimi mezunu arkadaşı getirin takımı yönetir.
Acizliğin doruk noktasındayız. Yoldan geçen biri “ben teknik direktörüm” dese hemen teklif götürecekler.
Aynen katılıyorum
Malatyamıza fayda sağlayacak ileriye götürecek takımı ateşleyecek teknik adama ihtiyaç var sergen,ibrahim ve bunun gibi hocaların kariyerine bakın sırf teknik direktör alalım taraftar sussun böyle bir dünya yok…malatya bizim, takım bizim başka süperlig yok buralara kolay gelinmiyor yazık etmeyelim şehre taraftara takıma….bakın eski malatyamız amatörde avrupa kupasında oynayan grurumuz, takım kaderine terk edildi.çok yazık.
Sergen olmaz, İbrahim Üzülmez olmaz. Bunlar takıma ruhlarını katamaz. Doğuyu seven irfan hoca gibi yüreğini koyan başarıya susamış parayı ikinci planda tutan biri olmalı.İrfan hocam hakkını helal etmeden bizim işimiz rast gitmez. önce kamuoyunun önünde adamdan helalik alın adam bildiğin amatör takımı şampiyon yaptı başkan kerameti kendinden sandı ama yanıldı telafisi çooook zor..
Sakin sergen gelmesin.
Bence ibrahim üzülmez sergen yalçından daha iyi
Hocaya ne gerek var ki, Ali RAVCI hocaya ne oldu ki, saydıklarınızın hepsinden de iyi en azından takımı tanıyor biliyor bence.. Gündem de olması gereken şey hoca arayışı değil sahaya çıkacak topçuların haklarını vererek mücadele etmesi (İbrahim,Rıza,Hamza,Sergen vs bunlar mı çıkıp oynuyor )
Gelecek.hoca.seyirciyi.maclara.getirsin.yanlis.karar.aliyorsunuz
Başarısız olup takımdan ayrılan hocalarla kongre merkezinde karabük maçından sonra görüşmek üzere toplantı tertip edelim.Birakin artık bunları ya kardeşim işte size yeni bir isim ISMAIL EROĞLU nasıl…
Bu haberlere tiklayinca bu sahtekarlar para mi kazaniyor bir haftadir ne kadar hoca varsa hepsini aldik siradaki kim acaba