Malatyaspor’da Rota İbrahim Üzülmez!

Malatya Valililiği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını ziyaret eden Vali Ali Kaban’ı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve aynı zamanda Malatya Vali Yardımcısı vekili Abdul Kadir Duran, Çevre ve Şehircilik İl...