Malatyaspor’da Sakin Kongre

Malatyaspor’un “olağan” kongresi “sakin” bir havada yapıldı. Haşim Karadağ başkanlığındaki tek liste, seçime girdi ve seçildi.. Üye sayısının 537 olduğu ortaya çıkan kulübün kongresine 293 üyenin katıldığı ifade edildi. 23 kişilik yönetimde 11 üye değişti.

Belediye Konferans Salonu’ndaki kongrede, Divan Başkanlığını CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu yaparken, Orduzu Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve Dernekler Danışmanı Fatih Gül katip üye olarak divanda yeraldılar.

Vali Halil İbrahim Daşöz, AKP Milletvekili Ali Osman Başkurt, Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da izlediği kongreye; Anavatan Partisi milletvekili Süleyman Sarıbaş ile AKP Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Alaeddin Örsal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mesut Parlak başarı telgrafı gönderdiler. Malatyaspor’un Pazar günkü rakibi Mardinspor’un başkanı, bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez de kongre sürerken, salona geldi.

Kongrede, faaliyet raporunun okunması ve onaylanmasından sonra Vali, Milletvekili Başkurt, Belediye Başkanı Akın, kulüp kurucularından Osman çağlı ile başkan Karadağ birer konuşma yaptılar. Bir gün önce, kongrede birçok şeyi açıklayacağını söyleyen Karadağ, çok kısa bir konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi ve Karadağ başkanlığındaki tek liste göreve talip oldu.

Seçilen yeni yönetimin asıl ve yedekler kadrosunda şu isimler bulunuyor:

YÖNETİM KURULU ASIL (23 KİŞİ): Haşim Karadağ, Mehmet Orhan, Hakan Kodaman, Selahattin Dağıstanlı, Ramazan Özdemir , İrfan Özaslan, Serkan Birer, Özcan Kayhan, Ahmet Genç, Ramazan Besli, Fahri Kara, İbrahim Nart, Nihat Utkaner, Derviş Peken, Ramazan Kartal, Zeynel Öztop, Nadir Alataş, Cengiz Polatdemir, Sedat Alpkıray, Mehmet Adıyaman, Şevket Küçükaslan ve Osman Bayram.

YÖNETİM KURULU YEDEK: Mehmet Emin Akıncı, Fehmi Olcay, Hasan Erkoç, İlyas Karaca, Aydın Kalaç, Mahmut Orhan, Turan Kopal, Erol Elbir, Muzaffer Özkan, Ahmet Karadağ, Murat Dönertaş, Ahmet Aktaş, Serdar Kayagül, Mehmet Özbey, Bünyamin Karaçorlu, Niyazi Artan, Abdulvahap Erdemci, Serdar Hacıevliyagil, Mehmet Mustafa Mercanlı, Nabi Kürün, Nezir Kızılkaya, Şahin Altınok, Ömer Faruk Karabulut.

DENETLEME KURULU ASIL: Mustafa Karaman, Dr. Bülent Topaloğlu, Hüseyin Fidan,

DENETLEME KURULU YEDEK: Cumali Sayın, İ.Hakkı Atabey, Atilla Kantarcı,

DİSİPLİN KURULU ASIL: Halil Üstündağ, Prof.Dr. Ramazan Özdemir, Prof.Dr. Sezai Yılmaz,

DİSİPLİN KURULU YEDEK: Mehmet Çolak, Hasan Özçelik, Orhan Yaman.

11 ÜYE DEĞİŞTİ..

Malatyaspor’un geçtiğimiz Kasım ayında yapılan olağanüstü kongresinde Karadağ başkanlığında oluşturulan 23 kişilik yönetimde görev alan 11 isim, “olağan” kongrede, yönetim listesinde yeralmadı.

Bir önceki yönetimde görev alan; İlyas Karahan, Şaban Taçyıldız, Mehmet Duman, Mehmet Ali Cici, Fahrettin Eserdi, Nurettin Paşahan, Avukat Kenan Kulcu, Cemal Fırat, Dr. İsmail Evren, Mahmut Karataş ve Avukat Enes Tuncay Yarloğlueş yeni yönetim listesinde yeralmazken, Ramazan Özdemir, Ramazan Besli, Fahri Kara, Derviş Peken, Ramazan Kartal, Burhan Polat, Nadir Alataş, Sedat Alpkıray, Mehmet Adıyaman, Şevket Küçükaslan ve Osman Bayram yönetime giren 11 yeni isim oldular.