Malatyaspor’da Sıcak Gelişmeler

Malatyaspor’da teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmakta olduğu, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın, Malatya’daki başkan yardımcısı Atilla Kantarcı’nın Salı gecesi yaptığı tüm yalanlamalara karşın takımdan ayrılacağı bildiriliyor.

Salı günü Karaman’la ilgili bazı gelişmeler olmuş, Karaman’ın istifa ettiği söylentileri dolaşmaya başlamış, bu arada Malatya’daki yöneticilerle Karaman 19.00’a kadar süren bir toplantı yapmışlar, ardından Karaman görevinin başında olduğunu söylerken, Başkan Yardımcısı Kantarcı “istifa” iddiasını yalanlamıştı. Karaman da, o arada “görevden alındığı” haberleri yayınlanmasına rağmen takımı çalıştırmıştı.

ER TV’nin, İstanbul’daki başkan vekili İlyas Karahan’a dayandırdığı haberinde ısrarla, Karaman’ın görevden alındığını belirtirken, geç saatlerde İlyas Karahan’a ulaşabilen Kantarcı, başkan vekilinin kendisine dayandırılan haberin doğru olmadığını ilettiğini belirtmişti.

Tüm bu gelişmeler malatyahaber.com’da yeralırken, Çarşamba günü Karahan’ın Malatya’ya geldiği, Teknik Direktör Karaman’la yolların ayrılmasının kararlaştırıldığı öne sürülürken, bu konuda kulüpten önümüzdeki saatlerde açıklama yapılacağı öğrenildi.

Karaman’ın istifa ettiği ya da görevden alındığı yolundaki haberleri daha önce yalanlayan başkan yardımcısı Kantarcı ise son gelişmeler hakkında detaylı bilgisi olmadığını, bir gece önce Karahan’la yaptığı telefon görüşmesinde bir yanlış anlaşılma olabileceğini, Karaman’ın yerine Giray Bulak’ın getirildiği yolundaki haberleri Karahan’ın yalanlamış olabileceğini söylemekle yetindi.

Malatyaspor’da, kulübün üst düzey yöneticilerinden ikisinin arasındaki iletişim kopukluğu, yayılan haberlerle ilgili farklı bilgiler aktarılması herkesin kafasını karıştırdı.

Bu arada, teknik direktörlük için Ziya Doğan’ın yardımcılarından Hayati Palancı’nın adının geçtiği de haber alındı.