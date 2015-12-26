Malatyaspor’da Yeni Rota Brezilya…

Transfer arayışlarına devam eden Malatyaspor, Standart Liege’nin Gineli golcüsü Sambegou Bangoura’dan vazgeçti, yeni rota Brezilya.. Bu arada Belçika’dan dönen Uçar, hafta sonu yeniden bu ülkeye gidecek.

Önümüzdeki sezon için kolları şimdiden sıvayan Sarı-Kırmızılı ekip özellikle forvet mevkii için işi sıkı tutuyor…Sezon sonunda transfer komitesinin Brezilyaya gideceği ve forvet ve orta sahaya birer transfer yapacağı öğrenildi…

Takımın teknik patronu Feyyaz Uçar ve transfer komitesinin raporları doğrultusunda ilk olarak Belçikaya giden ve Standart Liege-Gentte forma giyen 23 yaşındaki forvet Sambegou Bangoura ilgilenen Malatyaspor, bu transferden vazgeçti. Sarı-Kırmızılılar yine bir başka Belçika takımı olan RCSC Royal Charleroi da oynayan Brezilyalı forvet DOS SANTO COSTA ORLANDOun menejeriyle temasa geçti.

Denizli maçından sonra Belçika’ya giderek futbolcu izleyen Uçar’ın, İstanbul’a dönerek, Başkan Hikmet Tanrıverdi’ye rapor verdiği, Malatya’ya gelmeden tekrar Belçika’ya giderek hafta sonunda izlemelerini sürdüreceği öğrenildi.

Bu arada, Malatyasporun Fenerbahçeden Murat Hacıoğlu ile ilgilendiği bu transfer için Fenerbahçe ile temasa geçildiği öğrenildi..