Malatyaspor’dan Demiray Tepkisi

Malatyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ali Cengiz, Sakaryaspor maçında gösterilen hakem yönetimine ilişkin bir açıklama yaptı. Cengiz, göreve geldikleri günden bu yana, maçlarda alınan sonuçlar ne olursa olsun hakemlerle ilgili söz etmediklerine dikkat çekerek, 2 yıl önce Malatyasporun küme düştüğü süreçte meşhur bir Vestel Manisa maçı yöneten hakem Oktay Demirayın kötü yönetim gösterdiğini, Merkez Hakem Komitesinin bundan sonraki atamalarda daha duyarlı davranmasını beklediklerini söyledi.

Cengiz şöyle konuştu:

Sakaryaspor maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Alınan kötü sonuçlar sonrası hakem yönetimine sığınan bir futbol anlayışına sahip olmadığımızı tüm kamuoyu bilmektedir. Hiçbir hakemimiz hakkında söz etmedik. Ancak Sakaryaspor maçını yöneten Demirayın yönetimine ilişkin Merkez Hakem Komitesine seslenmek istiyorum. Uzun süredir maç yönetmeyen bir hakemin, ligin altını ve üstünü yakından ilgilendiren bir maça tayin edilmesine anlam veremedik. 2 sezon önce Malatyaspor küme düşerken Vestel Manisa ile bir maç oynamıştık. Bu maçı yöneten de Demiray idi. Takımımız 1-0 önde iken Vestel Manisaspor oyuncusu Holosko kalecimiz Fevzinin ayağını kırdı ve kırmızı kart görmedi. Bu pozisyonda sakatlanan Fevzi sezonu kapattı. Malatyasporun o maçta nasıl haksızlığa uğradığını biz değil, tüm futbol kamuoyu gözleriyle gördü ve çok ağır eleştiriler yaptı.

O dönemde, maç öncesi, kulübümüze bir ihbar mektubu gelmiş ve Malatyaspor ile Samsunsporun işinin bitirileceği yazılmıştı. Biz bu mektubu ciddiye almak istememiştik ama mektupta yazılanlar birebir gerçekleşmişti. O dönem Federasyonun ilgili kurullarında bunlarla ilgili girişimlerde bulunmuştuk.

Tüm bunlar ortada iken Merkez Hakem Komitesinin, üstelik uzun süredir maç yönetmeyen Oktay Demirayı maçımıza vermesini doğru bulmadığımızı bildiriyoruz. MHKnın kulüplerle bu tür sorunlar yaşamış hakemleri o kulüplerin maçlarına vermemesi gerekir. Eğer maçımızı başka bir hakem yönetse ve kritik pozisyonda yine aleyhimize karar verse aklımıza bir şey gelmezdi. Ama hal böyle olunca ister istemez insanın aklına her şey geliyor.

Skora bakınca kötü oynadığımız anlamı çıkabilir ama maçın kırılma noktası Oktay Demirayın es geçtiği penaltı artı kırmızı kart pozisyonu idi. O dakikada 1-0 yeniktik ve bir anda eşitliği sağlayıp avantajlı konuma geçebilirdik. Pozisyona uzak kalan, maç yönetmeyen, fizik gücü yetersiz hakem pozisyonu süzemedi, doğru kararı veremedi.

Buradan tekrar Merkez Hakem Kuruluna sesleniyoruz: Biz hakemlerimize güveniyoruz. Güvenmeye de devam edeceğiz. Ancak lütfen atamalarda daha duyarlı olalım, herhangi bir olumsuz düşünceye yol açacak atama kararlarından kaçınalım.

Cengiz, Sakaryaspor Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin Malatyaspora yakın ilgi gösterdiğini belirterek Sakaryalılar gerçek bir misafirperverlik örneği gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz dedi.