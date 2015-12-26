Malatyaspor’dan Zorlu Döneme Kötü Başlangıç: 0-0

Malatyaspor, kendi sahasında karşılaştığı Sivasspor’la 0-0 berabere kaldı ve zorlu ikinci yarının ilk maçında hayal kırıklığı yarattı. Malatyaspor’un ilk 11’inde yeni transferlerden 3’ü yeraldı. -5 derecelik sıcaklığa rağmen tribünlerde 7 bin dolayında Malatyaspor, 100 dolayında da Sivasspor taraftarı maçı izledi. Bir gün önce yapılan kar temizliğine karşın, zeminin buzlanma nedeniyle kaygan olduğu gözlendi. Bu arada, Orduzu Pınarbaşı’ndaki sahada oynanan PAF takımlar maçı da 0-0 sonuçlandı.

STAD: İnönü

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Cem Satman, Ufuk Şepik, Zafer Önder İpek (4. Hakem).

MALATYASPOR: Fevzi, Ömer Erdoğan, Evren (Dk. 70 Volkan), Mustafa Özkan (Dk. 64 Bilal), Senkerik, Michalek, Johansson (Dk. 59 Sertan Eser), Balazs, Emrah Eren, Mert, Serkan Bensol.

YEDEKLER: Bora, Bilal Kısa, Homola, Hakan Aslantaş, Hakan Söyler, Sertan Eser.

SİVASSPOR: Oğuz, Murat Duman, Fransergio, Hakkı, Hayrettin, Cem Can, Hakan Bayraktar, Cem Karaca (Dk. 68 Hakan Turan), Atilla Birlik, Dos Santos (Dk. 79 İbrahim Aydemir), Musa Kuş.

YEDEKLER: Akın, Balili, Yusuf Akbel, Gökhan, İbrahim, Hakan Turan, Muharrem Uz.

SARIKARTLAR: Toth, Mustafa, Sertan (Malatyaspor), Hakkı, Hayrettin, Cem Karaca, Atilla Birlik (Sivasspor)

Maça Sivas’ın vuruşuyla başlandı.

12. dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat Duman ceza sahasına ortasında Musa topa dokunamayınca boşta kalan topu Malatyaspor defansı uzaklaştırdı.

19. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Evren’in ceza sahasına ortasında Senkerik, topa dokunamadı.

22. dakikada Evren’in kullandığı serbest atıştan gelen topa Mert kafayı vurdu. Aut.

23. dakikada Tothun ortasında Senkerikin plasesi üst direğe çarpıp auta çıkarken, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

25. dakikada Hakkı, Senkeriki sol kanatta çok kritik bir faulle yere indirdi. Bu pozisyonda Senkerik rakibinden sıyrılabilse, Mustafa Özkanı kaleci ile karşı karşıya bırakacaktı. Malatyasporlular bu pozisyonda yoğun itirazda bulunurken, hakem Hakkıya sarı kart gösterdi.

Bir önceki pozisyondan doğan serbest atış 26. dakikada kullanıldı. Atış kullanılmadan Senkerik yay üzerinde düştü, kalktı. Malatyaspor oyuncuları yan hakeme işaret edip, topsuz alanda faulden dolayı kart istediler. Bülent Yıldırım, maraton tribünü tarafındaki yardımcısı Ufuk Şepikle göz göze gelip devam işareti verdi. Mert hamle yapmak isterken Fransergionun müdahalesiyle altı pas içerisinde kendisini yerde buldu. Mert penaltı itirazında bulundu, ama hakem devam işareti verdi.

44. dakikada gelişen Sivas atağında Cem Karaca ortaladı, Dos Santos’un yakın mesafeden vuruşunda top auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52. dakikada Murat Duman, Santos’u kaçırdı. Bu futbolcu Hayrettin’e pas çıkartı, Hayrettin’in vuruşu autla sonuçlandı.

64. dakikada Santos’un vuruşunda top auta çıktı.

66. dakikada Evren ortaladı, Ömer Erdoğan kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

69. dakikada Malatyaspor belki de maçı çevireceği golü kaçırdı. Sertan Eser bir uzun pasta ceza alanı dışından kafayla topu içeriye çevirdi, Senkerik bir anda Oğuz ile karşı karşıya kaldı, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci yatarak karşıladı, ardından yetişen savunma tehlikeyi sonlandırdı.

71. dakikada Malatyaspor cezaalanı önünde kazandığı serbest atışı Bilal’le kullandı. Kaleci Oğuz güçlükle taça gönderdi.

85. dakikada Musa Kuş, Fevzinin kaleyi terk ettiğini görünce yaklaşık 35 metreden sert ve aşırtma bir vuruş yaptı, top Fevzinin kontrolünde üstten dışarı çıktı.

89. dakikada Tothun ceza alanı dışından şutu sonuç getirmedi.

90+2 oynanırken Malatyaspor bir golden oldu. Emrah sağdan ceza alanına girmek isterken düşürüldü. Malatyaspor, hareketin içeride olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem, yardımcısı Cem Satmanın da uyarısıyla serbest atışa hükmetti. Bilal ortayı yaptı, Ömer uzak direkte kafayla içeri çevirdi, boş kaleye yönelen topa hiçbir Malatyasporlu oyuncu yetişemeyince karşılaşma başladığı gibi bitti.

FOTO: iha