Malatyaspor’lu Eski Futbolcu Vefat Etti

Malatyaspor’un efsane futbolcuları arasında yer alan Yusuf Dereli 59 yaşında hayatını kaybetti. Dereli, Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Dereli (fotoğrafta ayakta sağdan 3’üncü), 80’li yıllarda Malatyaspor’da birçok Malatyalı futbolcu ile birlikte forma giymişti. Amatörden Malatyaspor’a transfer olan ve daha sonra yeniden futbola başladığı amatöre dönen Dereli, arkasında birçok hatıra bıraktı.

Malatyasporlu oyuncuların kadroda yoğun olduğu dönemde Dereli ile birlikte forma giyen Aziz Yiğit, “1980 ile 1982 arasında birlikte Malatyaspor’da forma giydik. 1983 yılında takımdan ayrıldı” dedi.

Yiğit, o dönemde Malatyalı futbolcuların ağırlıklı olarak kadroda yer aldığını kaydederek, “İyi bir oyuncuydu. Sağ bekte forma giyiyordu. Amatörde Orduzu Muarif takımında yetiştikten sonra Malatyaspor’a geldi. İsmail Tekin, Zafer Güler, Hasan Kartal, İhsan Akdağ, Feridun Yıldız, Yusuf Gül, Remzi Arıca, Recep Solmaz ve Sefa Tatlıcı ile birlikte forma giydik. Malatyaspor’dan ayrıldıktan sonra amatöre geri döndü ve Malatya Gençlerbirliği takımında forma giydi. Daha sonra öğretmen olunca futboldan koptu” diye konuştu.

Malatyaspor Kulübü Başkanı Bülent Kapkıner, Dereli’nin vefatı dolayısıyla yayınladığı taziye mesajında, “Efsane Malatyasporumuzun eski futbolcusu Yusuf Dereli Hakkın rahmetine kavuşmuştur mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

TÜFAD Malatya Şubesi de Dereli’nin vefayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Malatya sporun eski futbolcularından Yusuf Ragıp Dereli vefat etmiştir. Merhuma Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi