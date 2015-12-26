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Malatya Haber -

Malatya’ya 11 Uzman Doktor Ataması

Malatya’ya 11 Uzman Doktor Ataması
  • 26.12.2015
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Sağlık Bakanlığı’nda “mecburi hizmet” kapsamında kur’a çeken doktorlardan; 11 uzman ve 2 pratisyen Malatya’ya atandı.

Malatya’daki hastane ve sağlık ocaklarına “nokta” atamaları yapılan doktorlar ve atandıkları yerler şöyle:

Dr.Ali Beytur – Üroloji Uzmanı – Beydağı Devlet Hastahanesi,

Dr.Emel Deniz – Fizik Tedavi ve Rehb. Uzmanı-Beydağı Devlet Hastahanesi,

Dr. Evrim Yavuz- Kardiyoloji Uzmanı – Beydağı Devlet Hastahanesi,

Dr. Gökhan Yıldırım- Radyodiagnostik Uzmanı- Beydağı Devlet Hastahanesi,

Dr.Gümrah Demir – Ortopedi Uzmanı- Beydağı Devlet Hastahanesi,

Dr.Paşa Doğan-Genel Cerrahi Uzmanı- Beydağı Devlet Hastahanesi,

Dr.Mehmet Yalnız – Gastroenteroloji Uzmanı- Malatya Devlet Hastahanesi,

Dr. Recep Bentli-İç Hastalıkları Uzmanı- Akçadağ 75.Yıl Devlet Hastahanesi,

Dr.Özgür Yılmaz-Kadın Hastalıkları Uzmanı-Akçadağ 75.Yıl Devlet Hastahanesi,

Dr.Serdar Basın-Genel Cerrahi Uzmanı – Arapgir Devlet Hastahanesi,

Dr.Meral Erdem- Kadın Hastalıkları Uzmanı- Darende Devlet Hastahanesi,

Dr.Gökhan Yuka – Pratisyen Hekim -Darende Sağlık Ocağı,

Dr.Muhammet Ali Oruç – Pratisyen Hekim- Durucasu Sağlık Ocağı.

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