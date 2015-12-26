Malatya’ya 11 Uzman Doktor Ataması
Sağlık Bakanlığı’nda “mecburi hizmet” kapsamında kur’a çeken doktorlardan; 11 uzman ve 2 pratisyen Malatya’ya atandı.
Malatya’daki hastane ve sağlık ocaklarına “nokta” atamaları yapılan doktorlar ve atandıkları yerler şöyle:
Dr.Ali Beytur – Üroloji Uzmanı – Beydağı Devlet Hastahanesi,
Dr.Emel Deniz – Fizik Tedavi ve Rehb. Uzmanı-Beydağı Devlet Hastahanesi,
Dr. Evrim Yavuz- Kardiyoloji Uzmanı – Beydağı Devlet Hastahanesi,
Dr. Gökhan Yıldırım- Radyodiagnostik Uzmanı- Beydağı Devlet Hastahanesi,
Dr.Gümrah Demir – Ortopedi Uzmanı- Beydağı Devlet Hastahanesi,
Dr.Paşa Doğan-Genel Cerrahi Uzmanı- Beydağı Devlet Hastahanesi,
Dr.Mehmet Yalnız – Gastroenteroloji Uzmanı- Malatya Devlet Hastahanesi,
Dr. Recep Bentli-İç Hastalıkları Uzmanı- Akçadağ 75.Yıl Devlet Hastahanesi,
Dr.Özgür Yılmaz-Kadın Hastalıkları Uzmanı-Akçadağ 75.Yıl Devlet Hastahanesi,
Dr.Serdar Basın-Genel Cerrahi Uzmanı – Arapgir Devlet Hastahanesi,
Dr.Meral Erdem- Kadın Hastalıkları Uzmanı- Darende Devlet Hastahanesi,
Dr.Gökhan Yuka – Pratisyen Hekim -Darende Sağlık Ocağı,
Dr.Muhammet Ali Oruç – Pratisyen Hekim- Durucasu Sağlık Ocağı.