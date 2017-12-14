“Malatya’ya 15 Yılda 1.5 Milyarlık Yatırım Yaptık”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son 15 yılda Malatya’ya baraj, gölet, sulama ve diğer alanlarda toplam 15 milyar 550 milyon TL tutarında yatırım yaptıklarını söyledi. Bakan Eroğlu, bakanlığına bağlı çeşitli konulardaki yatırımlarının yanı sıra 5 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini, toplamda 233 bin 190 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 140 milyon TL zirai gelir sağladıklarını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’ya yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesine Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu imzasıyla verilen yanıtta, Malatya’da başlatılıp da bitirilemeyen yatırımların olmadığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son 15 yılda Malatya iline toplam 1 milyar 550 milyon TL yatırım yaparak;

5 baraj ve 1 gölet inşa ettik, 233.190 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 44 derenin ıslahını tamamladık. 68,3 milyon fidanı toprakla buluşturduk, 2 adet bal ormanı ve 3 adet mesire yeri tesis ettik. Orman köylülerimiz için yeni gelir kapıları açtık. 23 adet otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kurduk, 2 adet Havaalanı otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kurduk.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi