Malatya’ya 2’nci Üniversite..
Hangi kadro ile nasıl bir eğitim vereceğinizin bir önemi yok nasıl olsa!.
Osman KARAKAŞ Yazdı
İnönü Üniversitesi’nin kurulması öncesi yapılan girişimler ve faaliyetleri eskiler hatırlar. Bu kutsi amaçla dernek kurulup siyaset nezdinde ve kamuoyu oluşturulması amacıyla temaslarda bulunulup bir yandan karar çıkması için Ankara nezdinde girişimlerde bulunulmuş, diğer yandan da alan tahsisi için Malatya merkezli çabalar sürdürülmüştü. Şahsen yaş itibari ile son zamanlarına yetişebildim.
Uzun yıllar yılmadan devam eden çabalar sonucunda karar çıktı ve İnönü Üniversitesi kuruldu. Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nin Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu da İnönü’ye devredildi. Emeği geçenlere şükran borçluyuz.
Zor idi o yıllar. Öğrenciler Malatya’da yapılmadığından, diğer illere sınava giderdi. Üniversite zaten yoktu. Kazananlar da büyükşehirler başta olmak üzere gurbet yolcularıydı doğal olarak.
Zaman değişti, gelişmelere ayak uyduruldu ve üniversitesiz il kalmadı. Hatta bir çok ilde birden fazla üniversite var şimdi. Devlet üniversitelerine bir de vakıfların açtığı üniversiteler eklenince bu kez öğrenci kapma yarışı başladı.
Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye’de üniversitelerin ve verdikleri eğitimin kalitesinin yanı sıra bilimsel çalışmalardaki sıralamaları tartışılır oldu.
Yıllar sonra ortaya çıkan bulgulara göre çok sayıda akademisyenin ve yöneticinin diplomalarının sahte olduğu belirlendi. Bu sahtecilerin eğitim verdiği gençler ise mezun oldu. Para ile diplomaların alındığı ülkelerden Türkiye’ye balıklama atlayan bir çok sahtekâr öğretim üyesi oldu, dekan oldu vs.
Şimdilerde Malatya’da ikinci bir üniversite kurulması fikri kabul görüyor. Bu fikir yeni değil aslında. Her Malatyalı’nın gönlünden geçen bir düşünce. İki de yetmez 3 olsun 3, hatta 5 olsun. Zararı değil faydası var. Malatya bir üniversiteler/eğitim/bilim kenti olsun.
Kim istemez?
Hayaller güzel de bir de gerçekler var.
İkinci üniversite fikrine İnönü’nün yeni Rektörü “Mevcudu geliştirelim” şeklinde örtülü bir tepki verdi. Bir kaç gün sonra Rektör’ü ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ise; İnönü yönetimini kastederek; “Yeni üniversiteye abilik yapsınlar” babında bir cümle sarfetti.
Öyle ya üniversite kurmak bir abin olduktan sonra çocuk oyuncağı. Rektör diyeceğini demiş zaten. Bir bildiği var ki “Mevcudu geliştirelim” diyor. Ama kimse bu düşünce ile ilgilenmiyor. Yeni binalar, yeni makamlar, yeni bütçeler ve yeni iş kapıları daha önemli. Nasıl bir eğitim vereceğinizin ya da hangi kadro ile vereceğinizin bir önemi yok nasıl olsa!
Üniversite kurmak, yönetmek, bilimsel eğitim vermek “abilik” kavramı ile özdeşleştirilemeyecek kadar ciddi ve sorumluluk gerektiren ulvi bir faaliyet.
Yaklaşık 42 bin öğrencisi olduğu bilinen İnönü Üniversitesi’nin bazı fakültelerinde bile akademisyen eksikliği ciddi boyutlarda. İl dışından belirli günlerde gelebilen hocalar “toptan” dersler yapmaya çalışmakta ve yine bu ithal hocalar sınavlarını da genellikle hafta sonuna toplayıp 1 günde bir kaç sınav yapılmaktadır.
Bazı birimlerin yöneticileri ise alan dışından kişilerdir. Yanı sıra diğer ülkelerden gelen ve şişirilmiş lise diploma puanı ile girilmesi çok zor olan bölümlere alınan yabancı uyruklu öğrenciler ile de reklam yapmaktan geri kalınmıyor.
Oysa bu ülkenin çocuklarının haklarını sınavsız yabancı öğrencilere tahsis etmek ne derece aklî ve adil?
Yabancı öğrenci ve yabancı eğitmen olduğunu övünerek açıklamak, bir üniversitenin başarılı olduğunu göstermez.
Yenisi ya da yenileri kurulur kurulmaz ayrı konu. Ancak, kurulduğu günden beri Malatya ile kopuk olduğundan şikâyet edilen İnönü Üniversitesi’nin bu kopukluk konusunu daha ne kadar sürdürmekte ısrar edeceği merak konusu.
Öğrenci sayısı, yabancı sayısı ile övünmek yerine, çoğu akademisyenin devlet kesesinden ziyaret ettiği batı ülkelerindeki üniversitelerde görüp de kuruma getirdiği hangi yenilik var? (Düşünüp bulmanın çok zor bir iş olduğundan hareketle..)
En azından batı ülkelerindeki üniversitelerin halk için açmış olduğu yüzlerce kurstan da mı haberleri yok?
KOBİ’ler ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu ya da duyabileceği noktalarda hangi önerileri, araştırmaları, öngörüleri olmuştur?
Örneğin; teknik alanda eğitim birimleri ve akademisyenleri olan bu dev üniversite övünerek kurduğu Güneş Enerjisi Santralı için neden herhangi bir üretici firma ile anlaşıp Organize Sanayi Bölgelerinden birinde yerel üretim gerçekleştirme şartını koymamış ve geleceğin enerji üretim seçeneklerinin en başında gelen bu konuda korkunç paraları harcamayı övünerek dile getirmiştir?
Bir üniversitenin kentin ve ülkenin kalkınmasındaki rolü yok mudur? Yerel sanayinin, üretimin, hizmet sektörünün hatta iletişim/bilişim sektörlerinin gelişimine katkıda bulunması, işbirliği yapması gerekmez mi?
Öncelikle belirtildiği gibi mevcudu geliştirmek zorunluluğu vardır. Sonrasında kent ile ve halk ile bütünleşmek, yaşam kalitesini, üretimi ve hizmeti artırmaya yönelik projeler ile işbirliğine gereksinim vardır.
Bunlar gerçekleştikten sonra nüfus ve yüksek öğrenim yaşındaki Malatyalı ile il dışından gelebilecek olanların projeksiyonlarına göre sağlıklı bir fizibilite yapılıp, kaliteli eğitim kadrosunu da nasıl ve nereden temin edilebileceğini de gerçekçi bir çalışma ile birden fazla üniversite kurulması herkesi memnun eder.
İkinci Üniversite açılmasını gönülden destekliyorum inşallah kısa zamanda gerçekleşir Yeni Üniversitenin adı Turgut ÖZAL neden olmasın Malatya’da Sümer parkına Abdullah GÜL parkı ismi vererek ismini yaşatıyoruzda Malatya’nın kendi öz evladı Turgut ÖZAL!ımıza neden sahip çıkmıyoruz.
Bence ayrı bir yerde 2.üniversitenin varlığı şehrin ekonomisine,canlanmasına,istihdama vb. faydası olur.
Sayın Osman Karakas ın yazısı sitenizde bir tartışma ortamı yarattı.Bu tartışma platformu inşallah Malatya kamuoyunda oluşur ve en dogrü karar alınır.
Maalesef ülkemizde bu kadar artmakta olan kalitesiz ve yetersiz üniversitelerin oluşması hep siyasi hedeflerin sonucudur. Bilim üretimi siyasi hedeflerin gerisinde kalınca işte böyle hep bir üniversite daha açalım der dururuz.
İkinci üniversite olmasın, inonu geliştirilsin fikrini savunanlar için, malatya konum ve geçmiş açısından bir teknik üniversiteye kesinlikle ihtiyaç duymakta. tıp fakültesi olan bir üniversitede diğer alanlar geride kalıyor desteklenmiyor. Bu sebeple tamamen inonu universitesinden bağımsız, hiç alakası olmayan hatta inönü üniversitesinin abilik bile yapmayacağı bir teknik üniversite şart.
İkinci üniversiteye evet ama bu üniversite “ihtisas üniversitesi” olmalı. Yani bilimi üretime dönüştüren bir üniversite. Çok büyük olmayan; ancak, uygulamalı eğitimle uzman yetiştiren bir üniversite. Bu sene Konya’da eğitime başlayan Gıda ve Tarım Üniversitesini lütfen inceleyin. Malatya için de bu nitelikte bir üniversite düşünülmeli.
Yeni üniversite batı çıkışında olmalı.tedaş binasının karşısında . büyük bir alan var . Üniversitenin biri doğuda biri batıda.bence güzel olur.
Malatya ıle Elazığ arkasındaki tek fark ne bılıyormusunuz? Milliyetcılık… Elazığ da boş vagon fabrıkası olacaktı yıllarca boş atıl kalacaktı ve yenı fabrıka erzıncana yapılacaktı oylemı! O partı bırdaha Elazığ’dan vekıl çıkartamazdı! Malatya nın ıcını boşaltmışlar herşeyi Elazığ a almışlar Başbakan gelıyor yuzbın kışı alkıslıyor😀 İşte fark bu! Malatya ya bu kafayla ne unıversıte yapılır, ne sıvıl havalımanı yapılır, ne raylı sıstem yapılır nede fabrıka yapılır! Sıze ıyı bol bol bos konuşmalar hemşehrilerim durmak yok konuşmaya devam👀
Aynen kardeşim haklısın.Diyecek söz kalmamış.
Havalimanı+şehir hastanesi+çevreyolları ve daha neler neler var Elazığda. Bizim milletvekilleri onlarla kıyaslanamaz. Bir S İ V İ L havalanımız yok.Bakan bey lafını etti öyle kaldı. Malatyamıza şuana kadar istihdama yönelik ne yatırımlar yapılmış söylesinler. Malatya ya bir yatırım düşünüldümü ne gerek var canım denilir. Hızlı tren rotası nasıl değişti.Bilmeyen mi kaldı.
Unuversiteler bacasiz fabrikadir nekadar ogrenci okadar para demektir bi malatya nin ogrencisayisina bide erzurumun ogrenci sayisina bakin malatya ya yapilan kotulugu siz gorun
Davut bey katılmaman kişisel fikrin. Akademik yükseltilmede ABD ve Avrupa standardı gelsin kabul Fakat halihazırdaki bilim adamcıklarının ne kadarı kalır acaba? Üniversiteler sıralamasındaki 9 kriteri hatırlatmama gerek yok bildiğiniz üzere.
OBAMA başkan olduğunda ilk sözü “ilk işim ABD’de üniversitelileşme oranını artırmak istiyorum” olmuştu. ABD’de yazın projesi olmayan öğretim üyesine devletin maaş vermediğini biliyormusunuz.
ABD – Rusya-Avrupa-Çin-Japonya(G-7) ülkelerindeki sistem gelsin 500 üniversitemiz olsun. FETÖ’cü bedavacı hırsız bilim adamlarını temizleyemediğimiz sistemde yeni üniversitelere hangi aklı başında gerçek bilim adamı alacaksın.
Doktora bitirmiş PROJE YAZMAMIŞ-LİSANS ÜSTÜ öğrenci yetiştirmemiş-ÇAlışmamış bedava doçent profesör olmuşlarla ne bilim yapacaksın.
Kendi üniversitem veya ülkemdeki üniversitelerde yaptığı çalışmayı endüstriye dönüştüren kaç gerçek bilim adamı var. Saygılarımla
Hocam su an ben Amerikada üniversitede çalışıyorum bulunduğum şehirde 10 dan fazla üniversite var bir tanesi ilk 20 de ama diğerleri turkiyedekilerden hiç se ileri değil
2. Univerteye karşı çıkmak Malatya dusmanligidir
Yunus Önalın yorumlarına hiç katılmıyorum. ikinci üniversitenin hatta üçüncü üniversitenin olması gerektiğine inanıyorum. özgürlükcü ve rekabetci bir ortam oluşursa herkes çalışacaktır. bilimsellik konusunda ise kabul edilen kriterler vardır. bunlara göre kişiler değerlendirilebilinir. herkes kendi kariyerinden sorumludur. zaten sorun hep baskasını konuşmaktan kaynaklanmıyormu. Amerika da nüfüs türkiyenin 4 katı ama üniversite sayısı 5700 Türkiyede 192 hala yeter mi diyeceğiz.
Bizler kantite yani sayı hastasıyız… Kaliteye odaklandığımız zaman işte o zaman avrupa değil tüm dünyaya kafa tutabiliriz. Yoksa şimdi ki gibi atarlanıp dururuz…
Malatyamızın gelişmesi için ikinci üniversite şart… İkinci üniversite yapılırsa bilirsiniz Malatyayı yeterki birisi bir adım atsın özel hastaneler misali art arta vakıf üniversiteleri de kurulur. Şehri tanıtan en büyük şey Üniversite bunu kimse inkar edemez. Ve doğu girişinde olan üniversitemiz gerçekten sıradan bir üniversite değil. Yapılacak olan da batı girişine yapılsın derim kendi düşüncem. Hayırlısı olsun tabiki. Ama bizim memleketin bir sorunu var bir niyetin gercekleşmesi için en az 8 10 sene geçmesi lazım. Tuttuğumuzu koparamıyoruz maalesef. Bürokratlar zaten enteresan Malatyanin hayrına çalıştıklarını söylemek mümkün değil kanımca. Örneğin AKÇADAĞ mermer sanayi iyi hatırlıyorum 2007 de Mücahit fındıklı Rıfat Gökçeye röportajında söylüyor bu dönemde temel atacağız diye ve Darende Organize ile ilgili şeyler 10 sene geçti hala olmadı. Yani bürokrat olarak yapamadığımız gibi halk olarak da yapamıyoruz gerçekten yapamıyoruz
İnönü üniversitesinin geliştirilmesi önceliği ile Malatyaya ikinci bir üniversite açılmasının gereksizliğini tartışmak bence doğru değildir.Bu bakış açısıyla bakılırsa ikinci üniversitenin açılması hayal olur.Açılacak üniversitenin niteliği(Teknik mi Sosyal bilimler mi vs)ile şehre getireceği dinamikler yönüyle bir fizibilitesinin yapılması önemlidir.Bu bağlamda bence sanayisinin gelişmesinde lokomotif bir güç olması hedeflenen teknik bir üniversitenin organize sanayi bölgeleri civarında düşünülmesi isabet olacaktır.
Qatar universitesi geliyor. Bekleyin.
Önceki yorumumda belki anlaşılmamış olabilir. İkinci üniversite yazık olur. Mevcut geliştirilsin ama geliştirilirken hormonlu GDO’lu geliştirilmesin. Kahrolsun vatan hainleri.
Malatya halkının üniversite ile dolayısıyla ülkenin hatta yönetenlerin bilimle ne kadar ilgili oldukları bu haber ile bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu üniversitede ülkesi ve insanlık için çok iyi şeyler yapan gerçek bilim adamları var. Ama etiket bilim adamları yüzünden bunların kıymeti biliniyormu. Bu üniversitenin bilim yükünü kaç kişi sırlamış kaç kişi sülük gibi asalak (sülüğe kurban olsunlar) yada bizdeki üniversiteler sistemi dünyada hangi gelişmiş ülkeye benziyor. Makam mevki olsun yalakalık yapılsın gerisi boş. Her yorumumda yazdığımı tekrar yazıyorum. Kişisel doğrularımız toplumsal doğruların önüne geçti hatta rabbimin gerçeklerinin önüne geçiyor. Sıkıntı büyük. Bir ülkede bilim olmazsa o ülkenin bilimi olmaz. Günde 1 saat mesaiye gelen prof’larla bilim olmaz. yıllardır bırakın projeyi çalışma yapmayanlarla bilim olmaz. Yeni üniversite sadece haketmeyenlerin doldurduğu KİT olur. Doğudaki üniversitelerin durumu ortada.
Cengiz bey 20 yıldır çalıştığım kayısı çekirdeğinden aktif karbon üretimi ile ilgili fabrikanın temeli yakında Ülkemde ilk Malatyamda atılacak inşallah.
Sayın Osman bey bu haber için teşekkür ederim. Doğruları yazan gazete ve gazeteciler azınlıkta maalesef.
Rabbimin gerçeklerini kimse örtemez. Kazandığını zannedenler rabbimin huzuruna çıkacaklarını hesap vereceklerini unutmasınlar. Hak yiyenler………
Eski üniversite amacına ulaşmadan yeni üniversite nasıl başarılı olacak?
Buna benzer daha çok eleştiri lazım. Yoksa bunlar yine bildiğini okuyacak gibime geliyor.
Yazılanların nerdeyse tamamına katılmıyorum. İkinci üniversite malatyaya şarttır. İnönü üniversiteside öncülük yapmalıdır. Sıkıntılar zaman içinde çözülecektir. İnönü üni birden iki kat akademisyen kadrosu verilemeyecektir. Akademisyen armadıkca akademik çalışmada artmayacaktır. Ayrıca argenin ne olduğunu bilmeyen sanayici ile ne yapılabilinir. Vermeden almak diye birşey yok bu dünyada bilimsel bir kanundur. Son olarak 5500 kişi çalıştıran kaç tesis var malatyada
Sayın Karakaş tesbitleriniz son derece yerinde.Mevcut üniversite şehirden ve halkından kopuk ne sanayicisini yönlendirecek çalışmaları nede halkla bütünleşmek sosyal ve kültürel alanlarda yeterli faaliyetleri var.Hasbel kader bir iki alan dışında (karaciğer nakli biraz da kardiyoloji)kendini ülkemizde ve dünyada ön plana çıkaracak çalışma Yok.Bir üniveriste şehirle bütünleşirse (Belediye başkanları valisi bürokratları akil insanları)hızla gelişerek kendini hissettirir .Yeni rektör ve yönetim inşaallah bu sorumluluk çerçevesinde çalışırlar.Ama gönül ikincisinin istiyor ne yapalım.Hayırlısı