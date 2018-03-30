Malatya’ya 600 Bin Lale Dikildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin güz dönemi çiçeklendirme çalışmaları kapsamında diktikleri laleler yeşermeye ve çiçeklenmeye başladı.

Malatya genelinde sürdürülen fidan dikimi, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarıyla Malatya’yı yeşil bir dokuya kavuşturmak için yoğun bir gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, sonbaharda Malatya genelindeki kavşak ve orta refüjlere ekimi gerçekleştirilen 600 bin lale soğanı yeşermeye ve çiçek vermeye başladı.

İl genelinde sürdürülen mevsimlik çiçek ekimleri ile Malatya’nın daha güzel bir görünüme sahip olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz sonbahar mevsiminde toprakla buluşturduğu lale soğanlarının yeşermesi ile birlikte Malatya’yı rengârenk bir görünüme kavuşturuyor.

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