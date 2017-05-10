Malatya’ya 7 Hakim 1 Savcı Atandı

HSYK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararname de Malatya’dan 1 Cumhuriyet savcısının tayini çıkarken, FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen bir hakim ise göreve yeniden alınarak tayin edildi.

HSYK 2017 yılı ihtiyaç kararnamesi ile 1045 hakim ve savcının yeni görev yerlerini belirledi. Buna göre Malatya Adliyesi ve ilçelerindeki atamalar şu şekilde.

GİDENLER…

Malatya C.Savcısı Aziz Yaşar YETKİNOĞLU Samsun C.Savcılığına

Malatya Hakimi Ayfer OLĞUN Sungurlu Hâkimliğine

Akçadağ Hakimi Şule DORUK DOĞRU Elmadağ Hakimliğine

Arapgir Hakimi Fadime İpek AKILLI Karabük Hakimliğine

Arapgir C.Savcısı Semra BAYRAKTAR Pazarcık C.Savcılığına

Pütürge C.Savcısı Osman KILIÇ Elbistan C.Savcılığına

GELENLER…

Gerze Hakimi Esin TÜRKEL SUİÇMEZ Malatya Hakimliğine

Afşin C.Savcısı Sevcan GÖZÜMOĞLU Malatya C.Savcılığına

Afşin Hakimi Mehtap İPEK ERİK Malatya Hakimliğine

Doğanşehir Hakimi Güliz Nur GÜL Malatya Hakimliğine

Ereğli (Zonguldak) Hâkimi Şerife Pınar TAŞDEMİR Malatya Hakimliğine

Çatalca Hakimi Alev Deniz DURSUN Malatya Hakimliğine

Karabük Hakimi Mehmet IŞIK Malatya Hakimliğine

Edremit Hakimi Sema ATEŞŞAHİN ÖZCAN Malatya Hakimliğine

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com