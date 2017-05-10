Malatya’ya 7 Hakim 1 Savcı Atandı
HSYK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararname de Malatya’dan 1 Cumhuriyet savcısının tayini çıkarken, FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen bir hakim ise göreve yeniden alınarak tayin edildi.
HSYK 2017 yılı ihtiyaç kararnamesi ile 1045 hakim ve savcının yeni görev yerlerini belirledi. Buna göre Malatya Adliyesi ve ilçelerindeki atamalar şu şekilde.
GİDENLER…
Malatya C.Savcısı Aziz Yaşar YETKİNOĞLU Samsun C.Savcılığına
Malatya Hakimi Ayfer OLĞUN Sungurlu Hâkimliğine
Akçadağ Hakimi Şule DORUK DOĞRU Elmadağ Hakimliğine
Arapgir Hakimi Fadime İpek AKILLI Karabük Hakimliğine
Arapgir C.Savcısı Semra BAYRAKTAR Pazarcık C.Savcılığına
Pütürge C.Savcısı Osman KILIÇ Elbistan C.Savcılığına
GELENLER…
Gerze Hakimi Esin TÜRKEL SUİÇMEZ Malatya Hakimliğine
Afşin C.Savcısı Sevcan GÖZÜMOĞLU Malatya C.Savcılığına
Afşin Hakimi Mehtap İPEK ERİK Malatya Hakimliğine
Doğanşehir Hakimi Güliz Nur GÜL Malatya Hakimliğine
Ereğli (Zonguldak) Hâkimi Şerife Pınar TAŞDEMİR Malatya Hakimliğine
Çatalca Hakimi Alev Deniz DURSUN Malatya Hakimliğine
Karabük Hakimi Mehmet IŞIK Malatya Hakimliğine
Edremit Hakimi Sema ATEŞŞAHİN ÖZCAN Malatya Hakimliğine
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com