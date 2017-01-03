Malatya’ya Atanan Müdüre Plaket

Altyapı çalışmaları dolayısıyla yapılan kazılar sonucu bozulan ve tamir gerektiren diğer kilittaşı, bordür, parke, bazalt gibi döşeme malzemeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Onarım ekipleri tarafından kısa sürede tamir edilerek,...