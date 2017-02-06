Malatya’ya Atanan Müdüre Veda

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine atanan Fikret Onhan’a veda yemeği verildi.

Bayındır Memur-Sen tarafından veda yemeği verildi. Müdür Fikret Onhan’a Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Dişbudak, 3 yıllık emeğinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Fikret Onhan konuşmasında, “Görevde bulunduğum süre içerisinde yaşanabilir çevre ve marka şehirler doğrultusunda vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içerisinde olmaya gayret gösterdim. Bu kapsamda kurumumuzdan hizmet alan her kesime adil, güler yüzlü, çözüm odaklı ve kaliteli hizmet vermek için çalıştık. Üç yıldır beraber çalıştığım mesai arkadaşlarım ve tüm Adıyamanlılar hakkını helal etsin” dedi.

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çolak, FETÖ/PDY ilişkisi iddiasıyla görevden açığa ve daha sonra gözaltına alınmış, tutuksuz olarak yargılanmak üzere salıverilmiş, geçtiğimiz günlerde de İl Müdürlüğü görevinden alınmıştı.

iha- Yeni Malatya Gazetesi