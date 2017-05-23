Sutopu Malatya İl Temsilcisi Şule Öner Gürsoy, sutopu branşında Malatya’ya büyük gururlar yaşatacaklarını ifade etti.

Anadolu Yıldızlar Liginde Malatya’yı temsil eden Malatya Sutopu Takımı, finallerde başarılı bir performans sergileyerek Türkiye üçüncüsü oldu.

Vahap Karaaslan’ın öğrencileri Kocaeli’ni 9-2, Niğde’yi 8-1, Kayseri’yi 5-3 yenerek Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, gelecek adına da umut verdi.

Aksaray’a 7-6 yenilen Malatya Sutopu takımı ikincilik kupasını kıl payı kaçırdı.

“BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK”

Sutopu Malatya İl Temsilcisi Şule Öner Gürsoy, sutopu branşında Malatya’nın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Anadolu Yıldızları Ligi’nde önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Gürsoy, çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini kaydederek, “Malatya olarak bu spor branşında önemli başarılar elde etmiş il takımlarını bir bir mağlup ettik. Ancak Aksaray yenilgisi bizi ikincilikten etti. Yine de büyük bir başarı elde ettik. Emeği geçen başta, Antrenör Vahap Karaaslan ve sporcular Selinay Yıldırım, Ayşe Gürsoy, Azra Çapraz, Işın Yaşaroğlu, İrem Koca, Berra Doğan, Yaren Yekebaşlı ve Sıla Akdaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha büyük başarılarda hep birlikte Malatya’ya büyük gururlar yaşatacağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi