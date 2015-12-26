Malatya’ya da Gelecek

ABD Adana 2. Konsolosu Leyla Ones, Adıyaman Valisi Ramazan Sodan’ı ziyaret etti.

Adıyaman Anadolu Kadınlar Derneği’ni ziyaret için Adıyaman’a gelen ABD Adana 2. Konsolosu Leyla Ones, ilk önce Vali Ramazan Sodan’ı makamında ziyaret etti. Vali Sodan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ones’e Nemrut Dağı heykelciği hediye etti.

ABD Adana 2. Konsolosu Leyla Ones ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ziyaretler gerçekleştirdiklerini, Adıyaman’ın yanı sıra Malatya’ya da gideceklerini ifade etti. Türk asıllı Ones, ülkenin böyle yörelerini gezip görmenin çok güzel olduğunu vurguladı.