‘Malatya’ya da Yapacağız’

Rus tatil köyü olarak işletilirken geçtiğimiz yıl Kamer Holding tarafından ‘Alternatif Turizm’ konseptine dönüştürülen Sah İnn Paradise Oteli, bin 500 yatak kapasitesiyle sektördeki en büyük oyuncu konumuna yükseldi. Antalya Kumluca Mavi Kent’te hizmet veren Otel, İran’dan turist çekmeyi hedeflerken Rus ve Avrupalı Müslüman turistlerin akınına uğradı.

Sah Inn Paradise Oteli’ni basına tanıtan Genel Müdür Ruhat Ülgen, İran’da ciddi tanıtım yapmalarına rağmen bu ülkeden bekledikleri ilgiyi göremediklerini söyledi. Ülgen, “Rus, Alman ve İngiliz ağırlıklı çalışan oteller bu ülkelerden turist çekmeye çalışıyorlar. Biz de kendi konseptimize uygun ülkelerden müşteri çekebileceğimizi sanarak bu ülkelere yöneldik. İran’la pazara girmek istedik. Ancak bir türlü giremedik. Çünkü İranlı turistler genelde ‘Alternatif Turizm’ konseptini değil Rus ve Alman turistlerle birlikte tatil yapmayı tercih ediyorlar” dedi.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜĞÜ

Alternatif Turizm sektörüne Alanya’daki Sah İnn Suit oteliyle giren Kamer Holding, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı 5 yıldızlı resort Sah İnn Paradise Oteli’yle sektörde iddialı büyüyor. İki otelde toplam 2 bin yatakla sektörün pazar lideri olduklarını ifade eden Sah İnn Paradise Oteli Genel Müdürü Ruhat Ülgen, “Alternatif turizmin en büyüğü olarak yola çıktık. Biz iktidarlara bağlı bir trend oteli değiliz. 1999’dan beri bu sektördeyiz. Ve hızla büyüyoruz. Ekonomik ve hizmet kalitesi anlamında gidebileceğimiz yere kadar da gideceğiz” şeklinde konuştu.

Ülgen, sektördeki rakipleriyle ilgili olarak da, “Biz alternatif turizmin en büyüğü olarak kendimizi rakiplerimiz karşısında kasmıyoruz” dedi. Sah İnn Paradise Oteli’ni 10 yıllığına kiraladıklarını belirten Ülgen, otel inşa etmek yerine işletmecilik yapmak istediklerini bildirdi.

145 BİN GECELEME HEDEFİ

Doluluk oranına bakıldığında bu yılın geçen yıla göre daha iyi geçtiğini aktaran Ruhat Ülgen, ön ödeme kampanyasıyla mayıs ayında yüzde 45 doluluk oranına ulaştıklarını haziranda ise yüzde 80 doluluk oranı yakaladıklarını vurguladı. Türkiye’de en çok İstanbul’dan müşteri aldıklarını ifade eden Ülgen, yabancının oranının da geçen yıla göre iki kat artarak yüzde 20’ye çıktığını belirtti.

Ülgen, “Dubai ve Abu Dabi’den ciddi yoğunluk bekliyoruz. Geçen yıl genel seçimler yüzünden 145 bin geceleme hedeflerken, 90-100 bin’de kaldık. Bu yıl ön ödeme kampanyamızla yine 145 bin geceleme rakamına ulaşmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Ülgen, müşteri profili itibariyle sadece muhafazakar kesimden değil, kıskanç eşlerin ve aile ortamı içinde tatil isteyenlerin de tercihi olduklarını ifade etti.

Konaklama ücretleriyle ilgili bilgi de veren Ülgen, Mayıs’ta 50, Haziran 80, Temmuz ve Ağustosta 110 euro fiyat bandında hizmet verdiklerini, kral dairesini ise günlüğü bin euro’dan kiraya verdiklerini bildirdi.

TERMAL TURİZME DE GİRECEK

Ruhat Ülgen, alternatif turizm konseptini şehir otelciliği ve termal turizme de yaymak istediklerini belirterek, Afyon’da bir termal otel için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. İlk şehir otelini 2009’da Konya’da açacaklarını söyleyen Ülgen, ardından Şanlıurfa ve Malatya’da da otel açacaklarını anlattı.

Ülgen, “İstanbul büyük ve kapışılmış bir pazar. Biz el değmemiş pazarlara girmeyi tercih ediyoruz. Ayrıca kendimiz tur operatörü şirketi kuracağız. Çünkü pazarlama noktasında muhatap bulamıyoruz” dedi.

“CARETTALAR OTELİMİZE GELİYOR”

Sah İnn Paradise Oteli’nin hızla nesli tükenen Caretta Caretta’ların üreme döneminde düzenli olarak uğradıkları yerlerin başında geliyor. Ruhat Ülgen, otel olarak kaplumbağaları yumurtlama dönemlerinde koruma altına aldıklara işaret ederek şöyle konuştu:

“Carettalar 15 Haziran-30 Ağustos arasında yumurtlama dönemine giriyorlar. Bu dönemde Caretta sevenleri otelimize çekmeyi hedefliyoruz.”