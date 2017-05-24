Malatya’ya Dereceyle Döndüler

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Jimnastik Türkiye Şampiyonası İzmir’de yapıldı. Şampiyonada, Malatya’yı temsil eden iki sporcu dereceyle döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Jimnastik Türkiye Şampiyonası’na, Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü’nü temsilen Hatice Hazal Altaş ile Zeynep Şule Çelebi katıldı.

İzmir’de gerçekleştirilen şampiyonada 81 ilden 78 spor kulübü, 123 özel sporcu, 78 antrenör ile İdareci ve özel sporcuların aileleri yer aldı.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, “Geçmiş yıllarda Jimnastik branşımıza sadece 45 sporcu katılır iken bugün İzmir’de 123 sporcu ile devam etmekteyiz. Amacımız bir sonraki yıllarda bu sayıyı daha fazlaya çıkartarak kapılı kapılar ardında olan tüm kardeşlerimizi spor ile tanıştırmak” dedi.

Şampiyonada iyi bir performans sergileyen Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü sporcularından Hatice Hazal Altaş Türkiye ikincisi olurken, Zeynep Şule Çelebi ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi