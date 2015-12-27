Malatya’ya Getirildiler

Elazığ’da terör örgütü Hizbullah’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, Kahramanmaraş’ta da Vasat örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 kişi geniş güvenlik tedbirleri altında Malatya Adliyesi’ne getirildi.

ELAZIĞ’DA..

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince terör örgütü Hizbullah’a yönelik yapılan operasyonda 1’i bayan olmak üzere 20 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, TEM ekiplerince Özel Hareket Polislerinin de görev aldığı konvoyla Malatya Adliyesi’ne getirildi.

Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şüpheliler arasındaki siyah çarşaflı tek bayanın özürlü olduğu ve bir bayan polisin yardımıyla adliyeye alınması dikkat çekti.

20 şüpheliden 11’i, Hizbullah üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

K.MARAŞ ZANLILARI SERBEST..

Bu arada Kahramanmaraş’ta düzenlenen Vasat Örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Malatya Adliyesi’ne getirilen Vasat Örgütü üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli, burada Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı’nın sorgusunun ardından Özel Yetkili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Sorguları tamamlanan 5 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.